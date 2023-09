UNIA.- Expertos debaten sobre los nuevos retos tecnológicos y la necesidad de controlar la protección de datos

Este viernes, 8 de septiembre, ha tenido lugar una mesa redonda en el curso 'Nuevos Retos Tecnológicos en la Protección de Datos Personales' de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Málaga donde, varios expertos del ámbito público y privado han analizado los nuevos retos tecnológicos, la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en el campo de la salud o la necesidad de controlar la protección de datos personales.

Así, el director del encuentro, el delegado de protección de datos del Parlamento de Andalucía y defensor del pueblo andaluz, Iñaki González-Pol González, ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que en dicha mesa ha estado presente tanto el sector público, como el privado y el universitario, "siguiendo un mismo hilo conductor, se ha abordado desde diferentes perspectivas los controles de acceso a través de datos biométricos, el modelo organizativo de las propias organizaciones para el mejor el mejor gobierno de la privacidad del dato o la óptica del sector público sanitario", entre otros.

En la mesa también han participado el responsable del departamento de Datos (DPO) del Servicio Andaluz de Salud, Juan Díaz García; el responsable de Data Protection Technical Director y Global DPO Office at Telefónica, Antonio Muñoz Marcos y el ex responsable del DPD de la Universidad X El Sabio y ex vocal de la comisión delegada de protección de datos de la CRUE Davíd Díaz Lima.

En relación a los últimos avances de la IA y a su irrupción en la materia de la protección de datos, el director del encuentro ha explicado que "el escenario aún es inicial, tanto en la propia regulación como en las verificaciones, en su usabilidad, garantías o acepción de derechos y libertades".

Así, ha recalcado que "este paradigma en el que nos encontramos requiere que seamos prudentes, tenemos que seguir ese principio de actuación" algo que, según ha señalado, "ha sido la línea argumental que hemos querido transmitir al alumnado". No obstante, ha valorado "las potentes ventajas de estas tecnologías que consiguen hacer el trabajo mucho más eficaz y dinámico tanto en el ámbito privado como en el público".

En cuanto al control del cumplimiento de la normativa en el marco andaluz, el delegado ha indicado que "la comunidad posee un Consejo de Transparencia y Protección de Datos, una autoridad de control propia cuya actividad se dedica a la supervisión del sector público". Por su parte, el sector privado se regula de manera nacional a través de la Agencia Española de Protección de Datos.

Por su parte, el responsable del DPO del Servicio Andaluz de Salud ha afirmado que en el ámbito sanitario, por las características que presenta, es "importante analizar los nuevos retos tecnológicos y el Big Data, los problemas derivados del uso de información sanitaria de carácter masivo". Asimismo, ha remarcado que "se debe abordar los riesgos que supone la entrada de proyectos de IA y la necesidad de hacer controles y validaciones que aseguren que las tecnologías cumplen con las necesidades".

Por otro lado, ha analizado el "importante" cambio que ha sufrido el campo sanitario en materia de protección de datos. Así, Díaz ha señalado que "la pandemia ha generado procesos de transformación digital de tipo manual o automatizados, lo que ha supuesto un especial esfuerzo por parte de los propios servicios de salud para garantizar la atención a los ciudadanos y, a su vez, incorporar las nuevas técnicas y métodos".

En esto sentido, ha explicado que "todos estos cambios tan rápidos han condicionado el sistema sanitario y, contando con limitaciones tanto presupuestarias como de recursos humanos". No obstante, se ha trabajado para "mantener la asistencia con los máximos niveles de calidad, haciendo que en todo el circuito, el marco de protección de datos esté garantizado lo máximo posible".

Por último, ambos expertos han mostrado su agradecimiento a la UNIA por "impulsar esta formación" y "haber sido capaz de detectar la necesidad de abordar la temática de la protección de datos", así como "haber reunido durante estos días a un elenco profesional de gran nivel, sumado a un alumnado muy participativo, interesado y motivado".