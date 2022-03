Cs se une a la petición de comparecencia de Sánchez en el Congreso ante el giro sobre el Sáhara

El vicesecretario general de Ciudadanos (Cs) y portavoz adjunto de dicho grupo en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha avanzado que desde este lunes pedirá la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cámara para dar explicaciones sobre el giro sobre el Sáhara Occidental.

"Desde este lunes voy a pedir al PP y a otros grupos que nos unamos todos en una petición conjunta", ha asegurado Bal, en declaraciones recogidas por Europa Press en el marco de la manifestación del mundo rural que se celebra este domingo en Madrid.Además, ha señalado que como Grupo Parlamentario pedirá "por lo menos" la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, en comisión.

Bal ha criticado que el Gobierno haya dado este giro en la política internacional de España en relación con el problema del Sáhara "sin hablar con la oposición y consultar con los grupos parlamentarios".

Asimismo, ha cuestionado si Albares "no se ha enterado de que el Gobierno argelino no está muy contento" con la decisión, ya que ha llamado a consultas a su embajador en Madrid. Esto, ha lamentado, se produce en "un momento crítico para España" por la dependencia que tiene del gas argelino, una situación "privilegiada por no depender tanto como otros países de fuentes energéticas rusas".

"Nuestra posición es en respeto de las resoluciones internacionales, a la espera de tener las debidas explicaciones, primero por parte del presidente del Gobierno en el Congreso y no en una entrevista en televisión y, segundo, de Albares", ha añadido.

Al respecto del cambio de postura de España sobre esta cuestión, ha afeado también que supone un "lastre del buen nombre internacional de España".

"Sánchez dilapida el liderazgo internacional de España, que se ve además lastrada por la política internacional de Unidas Podemos, al que le ha faltado medio segundo para salir de nuevo a generar una nueva división en un gobierno que debiera de trabajar unido", ha criticado.