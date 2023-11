Unas 300 personas se manifiestan frente a la sede del PSOE en Mérida contra la amnistía

Unas trescientas personas se han manifestado este viernes frente a la sede del PSOE local en Mérida, en la calle Calvario, portando principalmente banderas de España, alguna pancarta contra Pedro Sánchez y cánticos contra la amnistía a los implicados en el 'procés' y los acuerdos para la investidura con los partidos independentistas catalanes.

Una protesta que ha transcurrido de forma pacífica y sin incidentes frente a la sede socialista, custodiada por un cordón policial, y en la que se ha visto gente de todas las edades que han ondeado numerosas banderas de España, alguna de Extremadura, y que han enlazado consignas contra Pedro Sánchez y el PSOE, así como a dirigentes socialistas extremeños, como el expresidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, y el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna.

"No a la amnistía" y "Sánchez traidor" rezaban dos pequeñas pancartas que portaban sendos asistentes, mientras que han coreado cánticos como "España no se vende, España se defiende", "Pedro Sánchez, a la cárcel" o "No nos engañan, Cataluña es España".

La convocatoria ha partido del sindicato Revuelta, la organización vinculada a Vox, con réplicas este mismo viernes en otras ciudades españolas.

A la misma han acudido cargos y representantes de Vox en la comunidad autónoma, como el senador y presidente del Grupo Parlamentario en la Asamblea, Ángel Pelayo Gordillo, quien ha arremetido contra los pactos de Pedro Sánchez para asegurarse su investidura.

"Hoy se ha cedido la nacionalidad del País Vasco al País Vasco a cambio de siete votos", ha lamentado, antes de advertir que "España no se va a resignar".

En este punto, ha reiterado la intención de Vox de participar en todas las manifestaciones pacíficas en contra de estos acuerdos "encabezándolas o colaborando con ellas", si bien ha abundado en las palabras del presidente nacional del partido, Santiago Abascal, respecto a que "no es la hora de los partidos", sino que es "la hora de los ciudadanos".

"Ciudadanos que tienen que manifestar su indignación por los cauces pacíficos que consideren oportunos", ha reiterado, al tiempo que ha insistido en la participación de Vox en las protestas: "Estaremos en primera línea defendiendo España", ha dicho antes de concluir sus palabras, a las que han seguido un ¡Viva España!.

Una vez transcurridos unos 40 minutos desde el inicio de la convocatoria, un grupo de manifestantes se ha desplazado a pie y con los mismos cánticos hasta la Plaza de España, donde han continuado sin incidentes con su protesta.