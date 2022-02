Unas 300 personas se concentran en plaza Catalunya de Barcelona contra el ataque ruso a Ucrania

Unas 300 personas se concentran este domingo en la plaza Catalunya de Barcelona en contra de la entrada de las tropas rusas a Ucrania y en apoyo al país.

Algunos participantes sostienen pancartas con los mensajes 'Stop World War III' ('Detened la Tercera Guerra Mundial') y 'Shelter our sky, we will handle the rest' (Proteger nuestros cielos, nosotros nos encargamos del resto).

También se leen pancartas con mensajes 'Say no to Putin' ('Dile no a Putin') y 'NATO Help' ('OTAN, ayuda'), entre otros.

Algunos manifestantes ondean banderas ucranianas y un grupo de participantes ha realizado hacia las 12.15 una 'performance' con carteles donde se leía el mensaje 'Paz'.

Este domingo es el cuarto día consecutivo de concentraciones en el centro de la capital catalana para condenar el ataque y reclamar que las tropas rusas abandonen Ucrania.