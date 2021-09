Unas 10.000 personas se manifiestan en Barcelona contra la ampliación del Aeropuerto de El Prat

Zeroport: "Estamos aquí para defender no solamente La Ricarda, sino todo el Delta del Llobregat"

Unas 10.000 personas según la Guardia Urbana --90.000 según la organización-- se han manifestado este domingo al mediodía en Barcelona para protestar contra el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

El acto protesta, organizado la plataforma Zeroport, Ni un pam de Terra y Ecologistes en Acció, ha transcurrido pacíficamente en la calle de Tarragona, entre la plaza de Sants y la plaza de España, llenando ambas calzadas y cortando el tráfico.

Los manifestantes han cantado consignas como 'Què passa, què passa? Que es contamina massa' (¿Qué pasa, qué pasa? Que se contamina demasiado), y han mostrado pancartas con los mensajes 'Natura sí, Aeropuerto no' y 'Estamos en emergencia climática'.

Sobre las 13.00 horas las entidades participantes han pronunciado sus discursos: han hablado representantes de plataformas como ZeroPort, Ni un pam de terra, SOS Baix Llobregat, Xarxa per la Justícia Climàtica, SOS Costa Brava y Unió de Pagesos; así como la filósofa Marina Garcés, la socióloga Iolanda Fresnillo y actor y youtuber Pol Gise.

A la manifestación no ha asistido ningún miembro del Govern ni la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pero sí han participado representantes de ERC, los comuns y la CUP.

Ha acudido la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach; las diputadas de la CUP en el Parlament Dolors Sabater y Eulàlia Reguant; la diputada de la CUP en el Congreso Mireia Vehí; el líder de Más País, Íñigo Errejón; la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, además del alcalde de El Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler, y el exconseller de la Generalitat Raül Romeva.

"NO AL 'HUB', NO A LOS VUELOS CORTOS"

La representante de Zeroport, Sara Mingorría, ha reclamado un "no al 'hub, no a los vuelos cortos", y ha concretado que la plataforma también se niega a ampliar los aeropuertos de cualquier otro municipio o zona.

"Estamos aquí para defender no solamente La Ricarda, sino todo el Delta. Para decir no a las ampliaciones", ha defendido, asegurando que no cree en las compensaciones económicas y ambientales de estos proyectos.

Bajo el lema de 'Menos aviones y más vida', Mingorría ha criticado "las falsas soluciones impulsadas por los mercados y los intereses de las élites empresariales", y ha abogado por acabar con el turismo de masas y anteponer siempre las vidas frente al capital, en sus palabras.