Unas 100 personas protestan por la investigación a cargos del Govern por la vacunación a policías

Investigan a Carme Cabezas, Adrià Comella, Sara Manjón y Xavier Rodríguez

Cerca de 100 personas se han concentrado este lunes ante la Conselleria de Salud en protesta de la investigación a cuatro altos cargos del departamento por posible discriminación en el proceso de vacunación del Covid-19 a policías y guardias civiles destinados en Catalunya.

El Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ha propuesto llamar a declarar a la secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, el exdirector del CatSalut Adrià Comella, la exdirectora del área de Organizaciones y Profesionales del CatSalut Sara Manjón y el exdirector de Servicios del departamento Xavier Rodríguez.

El conseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha agradecido en declaraciones a los periodistas el apoyo y las movilizaciones y ha defendido que desde el departamento se rigen por un código deontológico que "no mira ideología ni color" y se centra en las personas.

La responsable de los Programas Intersectoriales de Salud Pública en la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat, Laia Asso, ha leído un manifiesto de apoyo a los investigados en el que reivindican que en salud "solo importan las vidas y no el ruido".

La exconsellera de Salud Alba Vergés ha afirmado que "no hay razones objetivas" para investigar a estos cuatro cargos del Govern que a su parecer lo dieron todo para vacunar al conjunto de la ciudadanía catalana y ha tachado la investigación de persecución absolutamente injustificada.

La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, ha lamentado que se inicie un proceso judicial "sin ninguna base" para investigar unas personas que han hecho muchísimo en la lucha contra el coronavirus en Catalunya, ha dicho.

RECHAZO A LA INVESTIGACIÓN

El presidente del consejo de administración del Institut Català de la Salut (ICS), Xavier Trias, ha criticado que esta investigación es "una auténtica vergüenza" y ha remarcado la implicación de los responsables de la campaña de vacunación.

La presidenta del Comité Científico Asesor de la Conselleria de Salud en materia de Covid, Magda Campins, ha asegurado que estos profesionales lo han dado todo durante la campaña, que según ella ha sido un éxito gracias, en parte, a estos investigados: "Estamos profundamente disgustados".

La directora general de La Unió Catalana d'Hospitals, Roser Fernández, ha destacado la muestra de apoyo "unánime y muy sincera" de todo el sector sanitario catalán a los investigados.

El miembro de la junta de gobierno del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (Coib), Enric Mateo, ha sostenido que la campaña de vacunación no hubiese salido adelante si no hubiesen colaborado entre todos los sanitarios: "No podemos tolerar que se ponga en duda nuestra profesionalidad".