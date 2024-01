Unanimidad en pleno de Ayuntamiento Albacete para crear un edificio de protección animal y trabajar por el Teatro Circo

El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha sido unánime ante las mociones presentadas por el Partido Socialista para crear un edificio público de protección animal y trabajar por el reconocimiento del Teatro Circo como Patrimonio de la Humanidad.

Todos los partidos se han puesto de acuerdo para sacar adelante ambos proyectos, para los que el equipo de Gobierno se compromete a crear partidas en los próximos presupuestos municipales.

La primera de las mociones propuestas por el PSOE iba destinada a habilitar una partida de gastos en el Ayuntamiento que ampare los trabajos de documentación necesarios para lograr la declaración del Teatro Circo como Patrimonio de la Humanidad. En este sentido, la edil de Cultura, Elena Serrallé, ha adelantado que mantendrá una reunión el próximo 29 de enero para solicitar el respaldo de la Junta en su candidatura ante la Unesco. "Queremos colocar a nuestro coliseo en el lugar que merece, dotando de respaldo económico e incluyendo en los próximos presupuestos la partida correspondiente para ello", ha dicho.

En cuanto a la creación de un centro público de protección animal, el concejal del PSOE, Roberto Tejada, ha defendido la necesidad de iniciar su construcción dado que es "competencia municipal". El edificio se ubicaría en el antiguo matadero, tras realizar los cambios necesarios en las ordenanzas y demoler la actual infraestructura, para lo que, según ha indicado la concejal de Sostenibilidad, Rosa González de la Aleja, "se tendría que aprobar el presupuesto para 2024, con una partida consignada de 600.000 euros para llevar a cabo dicha demolición".

ALBACETE APUESTA POR CREAR UNA NAVE DE LA MÚSICA

Durante la sesión también se ha aprobado la moción presentada por Unidas Podemos para la creación de una "nave de la música". Desde la formación morada, Nieves Navarro ha señalado que el objetivo es contar con un espacio apto para la creación musical de los artistas locales, que albergue locales de ensayo.

La iniciativa ha contado con el visto bueno del PSOE, que ha considerado que es "oportuna en el tiempo", además de "necesaria por la coyuntura cultural que vive la ciudad". También el PP ha votado a favor de la moción. "Nos fascina la idea y la propuesta de crear una nave donde los músicos de la ciudad dispongan de sala de grabaciones, ensayos, baño, recepción. Estaría genial poder ofrecer ese espacio", ha dicho Serrallé, que ha pedido a Navarro que aproveche los presupuestos para presentar una enmienda. "Demuestre que cree en este proyecto como creemos los demás", ha añadido.

Vox se ha abstenido en la votación alegando que se trata de una iniciativa "incompleta". "Le falta información, estamos a favor de fomentar la cultura, pero siempre dentro de un contexto adecuado", ha reprochado el edil José Bernabé Cotillas.

EL PLENO RECHAZA LA MOCIÓN DE VOX PARA REDUCIR LA PLUSVALÍA MUNICIPAL

El pleno ha rechazado la moción presentada por Vox para la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto fiscal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal, para incluir una nueva bonificación o reducir su porcentaje.

Su portavoz en el Ayuntamiento, José Ramón Conesa, ha explicado que buscan reducir hasta un 50 por ciento de la cuota de las transmisiones de terrenos, asegurando que no se sacrificaría ningún servicio, ya que "se suprimirían gastos superfluos como el gasto realizado en las luces de Navidad o cuando compraron el edificio del Banco de España".

El Partido Popular ha presentado una enmienda transaccional en la que el Ayuntamiento de Albacete "se comprometía a estudiar la ordenanza reguladora con la finalidad de reducir la carga fiscal de dicho impuesto mediante la creación de una nueva bonificación o reducción del porcentaje", propuesta que ha sido rechazada por Conesa tras considerar que era un "planteamiento etéreo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tanto Unidas Podemos como PSOE se han opuesto, al defender una "progresividad fiscal", como ha indicado la concejal socialista, María José López, basada "en el esfuerzo solidario y colectivo", con el objetivo de "conseguir servicios públicos de calidad y para todos".

"El PSOE no está en contra de la reducción de impuestos, en nuestro programa defendíamos que no subirían por encima del IPC, pero deben obedecer a criterios de apoyo a personas vulnerables, fomento del empleo, etc. En esta moción no hemos encontrado ninguna justificación de por qué se pide esta reducción, no se especifica a quién va dirigida o bajo qué principio o prisma", ha alegado López.

En otro punto, el pleno ha aprobado por unanimidad la propuesta de designación de Hijo Predilecto de la ciudad de Albacete a Pedro Piqueras, así como la actualización del convenio suscrito entre el Consistorio y la fundación Asprona y la propuesta de equiparación salarial de los monitores del IMD.

El pleno, además, ha comenzado con un minuto de silencio contra la violencia machista, que ha ido seguido de la toma de posesión como concejal del Grupo Socialista de Camilo Abiétar, que ha tenido palabras de agradecimiento a su familia y al secretario general de la Agrupación Local del PSOE, Emilio Sáez, por la confianza depositada en su persona para ejercer esta responsabilidad.