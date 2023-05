Unai Sordo afirma que la ley de vivienda es "insuficiente" para Baleares, aunque va bien encaminada

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha admitido este jueves en Palma que la ley estatal de vivienda "va bien encaminada, aunque es claramente insuficiente para Baleares".

El líder sindical ha participado en la capital balear en la asamblea de delegados de CCOO.

Por su parte, en una rueda de prensa, el secretario general de CCOO en Baleares, José Luis García, ha pedido políticas "más agresivas y rápidas" en materia de vivienda para que los inmuebles vacíos salgan al mercado.

"Se tienen que dar incentivos a los propietarios para que pongan sus viviendas vacías en el mercado y así poder hacer frente al principal problema de Baleares, que es que los trabajadores no pueden tener acceso a la vivienda. No puede ser que haya trabajadores viviendo en autocaravanas porque no se pueden permitir una casa", ha señalado García.

