Una víctima de violencia machista: "Me apuntó con una pistola en la sien y me dijo; conmigo no se juega"

Una víctima de violencia machista ha relatado en el juicio contra su agresor uno de los episodios de amenazas que sufrió en mayo de 2017 cuando estando con su familia y su hijo en un parque el acusado le colocó por detrás una pistola en la sien y disparó a escasos centímetros de su cabeza.

"Sentí el ruido del disparo y vi una luz. Me dijo: conmigo no se juega maricona", ha recordado en el juicio la mujer, quien ha declarado a escasos metros del acusado y tras un biombo. No era la primera vez que la amenazaba.

El fiscal solicita una pena de dieciséis años de cárcel por un intento de asesinato y amenazas graves. Según el fiscal, primero trató de amedrentarla con amenazas de muerte para más tarde intentar asesinarla "al no aceptar la ruptura, así como que la misma rehiciera su vida con terceras personas".

El acusado, que estuvo tres meses en prisión, solo ha respondido a las preguntas de su letrada. Ante ella, ha negado los hechos que se le imputan, manifestando que era la mujer la que le perseguía y no él.

"Me dijo que me iba a llevar a prisión", ha manifestando el hombre negando que le colocara una pistola en la sien y que disparara a escasos centímetros bajo la advertencia de que con él no se juzgaba. Según el acusado, dejó la relación debido a que supuestamente la mujer ejercía la prostitución.

Por su parte, la víctima ha contado que tras romper la relación, el acusado iba al colegio de su hijo y la perseguía a diario. "Ejercía control sobre mi todo el rato. Me encerraba en casa y no me dejaba salir", ha señalado a preguntas del fiscal, quien le ha preguntado si su expareja pertenecía a la banda latina de los Latin King. "Por comentarios sí pero no puedo afirmarlo", ha dicho.

Según su relato, en una ocasión se encontraba en un parque junto a su familia y el hombre le puso una pistola en la sien. "Disparó y vi la luz pero al instante vi que respiraba. Me dijo; conmigo no se juega maricona", ha relatado. Finalmente, ha dicho que temía por su vida.

CELOS TRAS LA RUPTURA

Según el fiscal, el acusado no llegó a aceptar la ruptura de la relación sentimental que mantuvo desde septiembre de 2016 y a lo largo de seis meses con I. L.. Tan es así, que durante varias semanas, A.G.M. se acercó en "algunas" ocasiones a la mujer "con ánimo de amedrentarla" porque le amenazaba con darle una paliza si le veía con otro hombre.

El escrito de acusación señala que a finales de mayo de 2017 A. G. M. se acercó a su expareja mientras ella se encontraba en el parque en compañía de su hijo de cinco años, fruto de otra relación. En ese preciso instante, el acusado sacó una pistola y le advirtió de que si la encontraba con otro hombre iba a matar a los dos.

El 2 de junio el acusado regresó al mismo parque. Allí encontró a la mujer "conversando tranquilamente con un grupo de familiares y amigos" en compañía de su hijo cuando, según la Fiscalía, de forma "inopinada" y sorpresiva" se aproximó a su expareja y le apuntó en la sien con una pistola mientras le decía "conmigo no se juega".

A continuación, efectuó dos tiros sobre cabeza de la mujer "no causándole lesión física alguna al desviarse finalmente el arma de su trayectoria".

El acusado fue detenido el 7 de junio de 2017 y como consecuencia de estos hechos ingresó en prisión provisional el día 8 de junio del 2017 siendo puesto en libertad, con control telemático de las medidas cautelares acordadas mediante auto de fecha 11 de agosto de 2017, acordándose la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional. Se le imputan los delitos de amenazas graves y asesinato en grado de tentativa.