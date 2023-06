Una veintena de entidades muestran su rechazo a la PDL de Doñana en un acto a las puertas del Parlamento

Una veintena de entidades sociales y de conservación de la naturaleza han participado este martes en el acto 'Voces por Doñana', impulsado desde la Plataforma 'Salvemos Doñana' y que ha tenido lugar frente al Parlamento andaluz. Esta acción ha tenido el objetivo de exponer a la ciudadanía los motivos por los que se oponen "al intento de regularización de 650 fincas de regadío ilegales en el entorno de Doñana", además de "dar voz" a aquellos que "no han podido participar en las comparecencias".

Según han explicado desde la Plataforma, con este acto "no solo se le ha dado voz a las entidades que integran la plataforma" sino que "todas las personas que han asistido, pudieran participar" para que expresaran "qué piensan sobre la PDL, sobre las comparecencias, sobre la situación de Doñana, etc., un modo de darles voz a aquellos que no ha podido participar en la comparecencias del Parlamento", que se han desarrollado este mismo martes.

"Queremos hacernos ver y que estamos, porque no nos dejan entrar en las comparecencias, no hay participación en la tramitación de la proposición. Por lo que la ciudadanía, en nuestro acto, ha podido expresarse sobre todo lo que le preocupa en relación a Doñana y la agricultura", han explicado desde la Plataforma.

Asimismo, durante el acto se ha pedido la retirada de la proposición no de ley y que se cumpla el Plan de la Fresa, que "está ejecutado solo en un 5%", ya que "si se hubiera realizado como se debía, no estaríamos en esta situación".

De este modo, la Plataforma ha defendido que la ciudadanía "debe de tener voz siempre" y "debe de reconocerse la soberanía del pueblo no solo en su representantes, sino en la casa de todos qué es el Parlamento Andalucía" y, por eso, han querido protagonizar este acto de "defensa" de Doñana porque "la gente considera que es suya y de las generaciones futuras".

"Se tienen que sentar todos los partidos y agentes sociales para volver a trabajar y consensuar que hay que darle continuidad al plan de 2014, porque mejor es muy difícil que se pueda hacer", han abogado.

De este modo, al inicio del acto se ha procedido a la lectura de un resumen del Manifiesto por el agua Doñana 2023, tras lo cual, durante dos minutos han intervenido los representantes de una veintena de entidades. Después, las personas que se han acercado han podido tomar el micro o preguntar a los asistentes aquello que les preocupa o que quieran transmitir sobre Doñana.