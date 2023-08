Una vecina del inmueble siniestrado en la Calle Goya de Valladolid: "Hemos perdido todo, no sé cómo he salido"

Marta Blanco, vecina del inmueble siniestrado por una explosión de Gas en la Calle Goya de Valladolid, ha narrado la situación de caos que se ha vivido tras la deflagración: "Hemos perdido todo, no sé cómo he salido".

Blanco ocupa el segundo B de este inmueble de cuatro alturas que cuenta con veinte viviendas, uno de los pisos más afectados por la fuerte explosión que, según las primeras pesquisas, se habría producido en la planta baja del número 32 de la Calle Goya.

Esta vecina ha explicado como tras el estruendo ha visto como la fachada principal del inmueble se ha vencido, al igual que parte del muro de la fachada interior y su piso quedaba "totalmente destrozado".

"He podido salir casi rectando por las escaleras, estaba todo lleno de escombros, no sé cómo he salido, hemos pedido todo algunos vecinos", ha relatado, tras lo que ha recordado que de los tres gatos que ocupaban la vivienda con ella sólo se ha podido rescatar a uno.

Blanco ha explicado que tras esta situación pasará la noche en casa de unos amigos y ha confiado en que los vecinos que no están hospitalizados cuenten con el respaldo de familiares o amigos para poderse quedar en sus domicilios.