Una testigo revela que un dirigente de la Ciudad de las Artes le pidió que destruyera emails tras el estallido de Gürtel

María Vanesa Borrás, que trabajó como jefa de ventas para la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, ha revelado este jueves en su declaración como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por los trabajos de 'Gürtel' para la Generalitat que un dirigente de la sociedad pública le pidió que "destruyera" una serie de emails tras el estallido de la causa.

"Como a mí me dijeron que destruyera todo este material pues yo hice caso omiso a mi director de entonces, porque no me parecía lo correcto", ha asegurado Borrás, en alusión a los correos electrónicos que como empleada de la sociedad pública intercambió con Orange Market, una de las empresas de la Gürtel.

Su declaración se enmarca en el juicio que se celebra desde el pasado mes de enero en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

La testigo ha detallado que esa petición la realizó Jorge Vela, el que fuera director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, después de la finalización de la feria de Fitur. "A los 15 días salta ya en los medios el caos este de Orange Market o no sé si se identificó como Gürtel. A mí el director me llamó a su despacho y me dijo que destruyera los mails, y yo le dije que no lo iba a hacer", ha sostenido.

En este sentido, la testigo ha aseverado que avisó a Vela de que se había "cruzado uno o dos mails con el señor Cándido Herrero", el que fuera consejero delegado de la propia Orange Market. "Se lo dije, porque como yo había visto en la televisión salir a la policía judicial con las torres de los ordenadores de la oficina de Orange Market pues evidentemente sabía que mis mails iban a estar", ha añadido.

SIN "MARGEN DE MANIOBRA"

Borrás ha defendido que las trabajadoras de la sociedad pública siempre fueron "muy organizadas para esto" y siempre quisieron que la organización de las ferias "quedaran por escrito". "Pero ese año en cuestión me lo guardé todavía con más minuciosidad porque mire por ejemplo ahora dónde me estoy viendo", ha apostillado.

En su declaración, Borrás también ha compartido su percepción acerca de la contratación con Orange Market. Así, ha apuntado que la entonces directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, "no especificó si se había sacado concurso".

"Lo desconocíamos; nos vino dado. La sensación fue que estaba evidentemente todo cerrado. A menos de un mes de la celebración del evento, nosotros no teníamos un margen de maniobra de nada", ha afirmado.

La sesión de este jueves también ha servido para escuchar el testimonio de Alicia Barrachina, la superior de la propia Borrás. En su declaración como testigo, ha afirmado que en una reunión celebrada en 2008 se les indicó con qué empresa tenían que trabajar y quién iba a hacer el stand de ese año.

UN "TEMA QUE VENÍA DE ARRIBA"

"Es la reunión del 30 de diciembre de 2008, celebrada en frente al palacio de presidencia. Nos convocó Dora Ibars, estaban los representantes de los grandes proyectos, Cándido Herrero, dos personas que trabajaban para Dora y más gente", ha revelado, añadiendo que la empresa en cuestión era Orange Market. "No la había oído en mi vida", ha aseverado.

Barrachina ha apuntado que para la organización de anteriores ediciones de Fitur solían empezar "a trabajar antes de verano", teniendo para esas fechas el presupuesto asignado. "Ese año cada vez que intentábamos arrancar nos daban largas. Nos decían que esperáramos, que se iba a hacer algo conjunto. Presidencia, los que estaban fuera de la empresa", ha explicado.

La testigo ha relatado que fue pasando el tiempo hasta que les convocaron a esa reunión en diciembre. "Que es tardísimo, pero como era un tema que venía de arriba lo asumimos. Me llegaron a decir que era una pesada", ha incidido. Por último, Barrachina ha señalado que fue Dora Ibars quien le dijo que se realizaría el stand con Orange Market. "Se lo juro", ha concluido.

Otra de las testigos de esta jornada ha sido la que fuera consejera valenciana Paula Sánchez de León, que ejercía de secretaria autonómica de Comunicación y trabajaba con Ibars en la época de los hechos. Sánchez de León ha defendido la profesionalidad de la propia Ibars al tiempo que ha sostenido que se contrató a Orange Market para hacer una Guía de la Comunicación porque era "una empresa más de Valencia".