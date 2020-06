Una pandemia de "cogobernanza" y dudas electorales para los candidatos vascos

Los candidatos a lehendakari han vivido el estado de alarma por el coronavirus entre polémicas, mantenidas principalmente por obligada vía telemática, sobre asuntos como la "cogobernanza" de la gestión frente a la pandemia o la conveniencia de ir a las urnas el próximo 12 de julio.

En estos meses convulsos, en los que enfermó por la covid-19 la candidata socialista a lehendakari, Idoia Mendia, han surgido fantasmas del pasado en Euskadi en forma de pintadas en las sedes de los partidos y se ha debatido también sobre el tripartito propuesto por Elkarrekin Podemos-IU a EH Bildu y PSE, como alternativa al Gobierno Vasco del PNV y los socialistas.

Los candidatos iban a la carrera para las elecciones convocadas para el 5 de abril, pero llegó el coronavirus y lo paró todo, obligando a tomar la inédita decisión de aplazar sine díe los comicios.

Siguieron las semanas más duras de la pandemia, en las se olvidaron las elecciones y los candidatos, por mor del confinamiento, empleaban en exclusiva los medios de internet para difundir sus mensajes, relacionados con la tragedia humana, económica y social que se avecinaba.

Por la responsabilidad de su cargo, el lehendakari, Iñigo Urkullu -candidato del PNV a la reelección-, es el que más ajetreo y más actividad presencial, aunque también mucha telemática, ha tenido en estos meses, en los que ha debido combinar la gestión de la pandemia con el cálculo de los tiempos electorales.

En esa gestión cobró interés la relación con altibajos que han sostenido el lehendakari y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -14 domingos consecutivos de videoconferencias junto a los demás presidentes autonómicos-, lo que suscitó el debate entre los candidatos vascos, especialmente cuando Urkullu cuestionó el "mando único" de Sánchez y reclamó la "cogobernanza" en la desescalada.

Para la secretaria general del PSE-EE y candidata a lehendakari, Idoia Mendia, la cogobernanza siempre estuvo en la voluntad de Sánchez, pero la candidata de EH Bildu, Maddalen Iriarte, acusó a Urkullu de no buscar consensos en Euskadi: "Habla de cogobernanza con Madrid, pero aquí demuestra su mando único".

La aspirante a lehendakari de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, acusó a Urkullu de actuar como "un portavoz del PNV en Madrid para sacar contrapartidas", en tanto que el candidato de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, opinó que la "cogobernabilidad" entre Sánchez y Urkullu era "sinónimo de codesastre".

Otro de los motivos de discusión entre los candidatos se produjo cuando el lehendakari sorprendió en abril al avanzar la posibilidad de que las elecciones fuesen en julio.

Urkullu era partidario de celebrar los comicios en verano, en prevención de un posible rebrote del virus en otoño. Iriarte prefería que tuviesen lugar en septiembre, "con otra tranquilidad"; Gorrotxategi consideró que "la gente no está pensando en elecciones"; y el candidato de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, dijo que "las urgencias del PNV no son las de los ciudadanos".

Tras mantener dos reuniones con los dirigentes de los partidos, Urkullu convocó en mayo las elecciones para el 12 de julio.

También han sido meses agitados para Idoia Mendia, que superó la covid y posteriormente fue blanco directo de algunas de las numerosas pintadas realizadas durante varias semanas en las sedes de los partidos en favor de preso de ETA respaldado por el sector disidente de la izquierda abertzale.

EH Bildu rechazó estas pintadas -"se ha superado una línea", dijo Iriarte- pero no las condenó. Urkullu quedó "a la espera" de la condena de Bildu y Mendia reclamó "más contundencia" a la izquierda abertzale.

Gorrotxategi consideró aceptable el "rechazo" aunque dijo no entender "tal dificultad" de Bildu para usar la palabra "condena", e Iturgaiz opinó que pedir una condena a esa coalición "es como pedir al escorpión que deje de picar".

Este asunto de las pintadas se mezcló en mayo con el principal gancho electoral de Elkarrekin Podemos, su propuesta para formar una coalición tripartita con EH Bildu y el PSE.

Mendia dijo que no podría compartir gobierno con quien no condenaba el ataque al portal de su casa, aunque Gorrotxategi estimó que este rechazo no era "definitivo". La socialista replicó que su partido tiene "muy claro" su "umbral ético". El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, concluyó que, hoy por hoy, este tripartito es "ciencia ficción".

A lo largo del estado de alarma se desataron otras discrepancias con asuntos como la gestión sanitaria ante la pandemia (equipos de protección, test...), la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME), o cuando hubo que decidir qué actividades económicas era esencial mantener.

Ahora, ante el final del estado de alarma y con las elecciones más próximas, los candidatos han comenzado a aparecer en actos al aire libre -con mascarillas y distancias- y a presentar sus planes para afrontar la crisis.

Urkullu resalta que el "modelo de autogobierno sólido" en Euskadi es el que "ha funcionado" en la crisis "más grave" y el que permitirá "salir adelante", mientras Mendia afirma que seguirá buscando "acuerdos entre diferentes" para encontrar "soluciones" a los retos venideros.

Iriarte y Gorrotxategi defienden planes de reconstrucción que incluyan una "tasa Covid" sobre los beneficios de las empresas y grandes patrimonios, e Iturgaiz remarca la idea de que "el mito de la buena gestión del PNV se ha caído". EFE

em/jmv/jlg

(Recursos de archivo www.lafototeca.com 12381425 y otros)