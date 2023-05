Una ordenanza contra los gorrillas y un servicio de cuidado de menores, entre la medidas de los partidos para Lugo

Una ordenanza para frenar la actividad de los gorrillas, la puesta en marcha de un sistema de atención de la infancia a domicilio para facilitar la conciliación, crear zonas de baño públicas en el río, así como garantizar un espacio peatonal a "cinco minutos" de cada casa son medidas que los principales partidos políticos incluyen en sus programas para la ciudad de Lugo con motivo de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

De cara a estos comicios PP, PSOE, BNG y Ciudadanos han dado ya a conocer sus propuestas para la ciudad de la Muralla, entre las que reflejan temas habituales en materias como movilidad, urbanismo, servicios sociales, cultura o deportes, además de propuestas diferentes relacionadas con algún aspecto concreto de la ciudad.

Es el caso, por ejemplo, de una de las que la aspirante popular a la Alcaldía, Elena Candia, recoge en su programa, en el que figura la aprobación de esta ordenanza que frene la actividad de los gorrillas, dotando a la Policía Local de herramientas legales para evitar la "extorsión" en el aparcamiento del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

Tanto la popular como la candidata de Ciudadanos, Olga Louzao, coinciden en la creación un servicio de atención a la infancia a domicilio para facilitar la conciliación. Además, la formación naranja propone la puesta en marcha de un plan municipal contra el acoso escolar.

La actual alcaldesa y candidata del PSOE a la reelección, Lara Méndez, es partidaria de ampliar la red de parques infantiles y biosaludables, los parques intergeneracionales y reforzar el programa 'Acompañámoste' para personas mayores en soledad no deseada; mientras que el BNG aboga por facilitar la apertura de los patios de los colegios en horario no lectivo para la práctica del deporte y la puesta en marcha de un servicio de taxi a demanda para las zonas del rural a las que no llega el autobús.

Además, tanto PP, como PSOE y Ciudadanos contemplan el incremento de las dotaciones de la Policía Local.

ZONAS DE BAÑO PÚBLICAS

En sus programas, PP, PSOE, BNG y Ciudadanos coinciden al proponer algún tipo de zona de baño pública en una ciudad que atraviesa el río Miño y en la que el Ayuntamiento ha abierto recientemente unas caldas, bautizadas como las Caldas del Miño.

Asimismo, la candidata del PSOE incluye entre sus principales 15 medidas la activación de un Plan Barrios para continuar con la peatonalización y crear nuevos espacios para la ciudadanía acordes con el modelo de ciudad sostenible.

En esta línea, el BNG capitaneado por Rubén Arroxo aboga por convertir Lugo en la "ciudad de los cinco minutos", al garantizar que todas las personas tengan un espacio peatonal disponible a menos de cinco minutos de su casa.

PUNTOS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

Otra medida curiosa que los nacionalistas incluyen en su documento, en este caso en el área de Medio Ambiente, es crear 'puntos de segunda oportunidad' para que las personas puedan intercambiar aquello que ya no necesitan, como enseres, bicicletas o juguetes.

Entre las distintas propuestas que los partidos recogen en materia de turismo, el Bloque apuesta por recuperar el Castro de A Piringalla como una nueva oferta turística; el PP contempla la creación de un Museo de la Vestimenta en el barrio de la Tinería y de otro sobre la Automoción Histórica. Por su parte, el PSOE propone instalar el Museo Etnográfico en la Fábrica de la Luz.

Se trata de medidas concretas en diferentes áreas, además de las acciones en temas económicos, sociales, culturales y deportivos que las cuatro formaciones abordan de cara a los comicios del próximo 28 de mayo.