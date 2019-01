Una neuróloga ve "increíble" que el cazador de Aspa sufriera epilepsia

La neuróloga Pilar Granés ha declarado este miércoles en la tercera sesión del juicio contra Ismael Rodríguez, acusado de matar a dos agentes rurales en enero de 2017 en un coto de caza de Aspa (Lleida), que le parece "increíble" que el acusado padezca epilepsia, como asegura la defensa.

Según la neuróloga y, basándose en los informes que ha recibido así como en las pruebas realizadas a Rodríguez, el imputado no sufre epilepsia, como alega su defensa.

El fiscal pide 48 años a Ismael Rodríguez en el juicio que se celebra en la Audiencia de Lleida por el asesinato a tiros de Xavier Ribes (43 años) y David Iglesias (39 años), a los que disparó dos tiros a cada uno, a corta distancia y sin mediar palabra, por lo que llegó a recargar el arma que portaba, puesto que el tipo de escopeta que utilizó no admitía más de tres cartuchos.

Al ser preguntada por las posibles crisis de ausencia que, según la defensa, padece el acusado, Granés ha explicado que, en el caso de que las padezca, durante esos momentos "no podría hacer nada, ni caminar".

El también neurólogo del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, Alejandro Quílez, ha asegurado que en un primer electroencefalograma realizado al acusado en 2017, sí que apareció cierta actividad eléctrica anormal.

No obstante, ha apuntado, en un segundo electroencefalograma realizado en 2018 los valores salieron normales.

En este sentido, Quílez ha insistido en que "que un encefalograma no salga normal, no significa que un paciente tenga epilepsia, ya que la actividad cerebral no es una foto fija y la prueba tan sólo dura unos minutos".

En la tercera jornada del juicio también ha declarado el psiquiatra Ángel Pedra quien, de forma mucho más concisa, ha afirmado que Rodríguez padece un trastorno de la personalidad antisocial.

Según Pedra, las personas con este trastorno recurren al engaño y la manipulación, se dejan llevar por la impulsividad y no reflexionan.

En relación al acusado, ha explicado que, durante la reconstrucción de los hechos le llamó la atención que Rodríguez pareciera "un director de cine".

"No se le veía afectado, iba ordenando a todo el mundo cómo se tenía que colocar, en definitiva -ha añadido-, no mostraba ninguna empatía ni remordimiento".

Sin embargo, ha declarado que las personas que sufren este trastorno "son personas que saben lo que están haciendo".

Psiquiatras del Instituto de Medicina Legal de Lleida han apuntado que el acusado tiene posibles "rasgos" de personalidad antisocial.

Finalmente, un psicólogo que había solicitado la defensa ha alegado que el acusado padece un tipo de trastorno explosivo que le hace reaccionar de forma descontrolada y que, posiblemente, se le añada una "amnesia disociativa", es decir, que no recuerda lo sucedido en según qué momentos.

En la sesión de esta tarde está previsto que tengan lugar las conclusiones de Fiscalía y abogados.