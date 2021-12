Una mujer podrá pedir ayudas por violencia de género sin denuncia y otras noticias que debes conocer

El Gobierno dicta que una mujer pueda pedir ayudas por violencia de género aunque no presente denuncia





El Gobierno y las comunidades autónomas han pactado un nuevo título habilitante para acreditar a una mujer como víctima de violencia de género que incluye a aquellas cuyo agresor haya sido absuelto, entre otras. Así lo recoge la letra del acuerdo, alcanzado por la Conferencia Sectorial de Igualdad, integrada por el Ministerio de Igualdad y los consejeros autonómicos del ramo, el pasado de noviembre. Según el Ministerio de Igualdad, este acuerdo es fruto del trabajo de dos años que se ha venido realizado con las consejerías regionales en esta materia. De hecho, la aprobación de este texto se produjo con la unanimidad de todos los ejecutivos regionales.





España, pendiente de la documentación suiza de Don Juan Carlos y con el archivo en el horizonte





La Fiscalía suiza no investigaba al Rey emérito, no puede hacerlo, no tiene competencia. Con información facilitada por la Fiscalía Anticorrupción española, investigaba a Corinna Larsen, a los gestores de sus finanzas, Arturo Fasana y Dante Canónica, y a directivos del banco Mirabaud por presunto delito de blanqueo de capitales. El fiscal helvético, Yves Bertossa, archiva el caso por falta de pruebas, no encontró vínculos suficientes entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y los contratos para la construcción del “AVE del desierto”, entre Medina y La Meca. 100 millones de dólares. No obstante, señala que tanto Don Juan Carlos como Corinna Larssen tuvieron “deseos de ocultar” los fondos utilizando empresas radicadas en paraísos fiscales, como las Bahamas, y la Fundación Lucum, de Panamá.





Altercados en un acto con Leopoldo López y Yunior García en la Universidad Complutense de Madrid

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha albergado este lunes un acto protagonizado por el venezolano Leopoldo López, el cubano Yunior García y el nicaraguense Santiago Urbina, y en el que ha habido tensiones por un altercado entre grupos de jóvenes. Antes de comenzar el debate se enfrentaron entre empujones dos facciones, unos al grito de "golpistas" contra los participantes y otros reclamando "libertad", hasta que los ánimos se calmaron y pudo empezar el coloquio.





La pandemia amenaza de nuevo a los hospitales: los ingresos en UCI crecen un 57,35% en solo dos semanas

EFE/ Jesús Diges





Que España está atravesando una sexta ola ya no es una posibilidad, sino una auténtica realidad. Desde hace varias semanas, y cuando parecía que la pandemia había comenzado a estar bajo control, los indicadores comenzaron a ascender, coincidiendo así con la relajación de las medidas restrictivas en muchas comunidades autónomas. Mientras desde el Ministerio de Sanidad ya han dejado claro su intención de no imponer restricciones específicas de cara a la Navidad, todas las miradas están puestas en el aumento de contagios por covid-19, la nueva variante ómicron, la vacunación en niños y en la incidencia acumulada, que en las últimas semanas se ha disparado hasta llevarnos de vuelta al riesgo alto de transmisión por coronavirus.





Elon Musk: su gran intuición para analizar la economía le convierte en persona del año para la revista 'Time'





Este lunes, la revista 'Time' ha dado a conocer a la persona del año. Elon Musk, cofundador y director de Tesla, SpaceX, Neuralink y The Boring Company, ha sido el elegido este 2021. La revista estadounidense ha destacado, además de su fortuna, que se estima superior a los 250.000 millones de dólares, su capacidad para influir en la Bolsa de Nueva York, con tan solo publicar un mensaje en Twitter. "Con un movimiento de su dedo, el mercado de valores se dispara o se desmaya. Un ejército de devotos está pendiente de cada una de sus palabras", apuntan desde 'Time' para describir la influencia de la persona de este 2021.