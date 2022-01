Una mujer comunica una agresión por parte de su pareja, que se había intentado sucidar previamente en Palencia

Una mujer de 32 años comunicó este domingo haber sido agredida por su pareja, un varón de 31, quien previamente se había intentado suicidar en un domicilio de Palencia.

Según el parte de sucesos de la Policía Local que ha trasladado el Ayuntamiento de Palencia los hechos comenzaron a las 15.47 horas de este domingo cuando el 112 recibió un aviso de un posible caso de violencia de género en la calle Mayor Antigua de la capital palentina.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron dos patrullas cuyos agentes fueron recibidos por un varón que no les permitía la entrada al interior de la vivienda. Pudieron comunicarse con la supuesta agredida, que manifestó que "no había pasado nada" y que no tenía intención de denunciar, por lo que los agentes al no observar signos de violencia física y dado que la mujer parecía "tranquila", abandonaron el lugar.

A la media hora la misma mujer avisó al 112 sobre un intento autolítico del supuesto agresor. Hasta el mismo domicilio se trasladó una dotación de emergencias para atender al varón, que declinó ser trasladado al hospital.

Sobre las 22.03 horas la mujer volvió a avisar al 112 por una supuesta agresión por parte de su pareja, que posteriormente se ha ido de la casa.

La agredida mantenía que no quería poner una denuncia, por lo que fue acompañada a su domicilio.