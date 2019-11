Una moción de censura para desalojar a ERC abre pulso interno en JxCat y Ciudadanos

La determinación del grupo municipal de JxCat de desalojar a ERC de la alcaldía de Montgat (Barcelona), con el apoyo por Ciudadanos, PSC y SOM, ha abierto un pulso interno en el seno de la formación postconvergente en esta localidad, que ha salpicado también al partido naranja.

Según fuentes conocedoras del acuerdo, la inminente moción de censura que tiene previsto impulsar JxCat la próxima semana en esta localidad de la comarca del Maresme no ha dejado indiferente a las estructuras dirigentes de la formación independentista, que rechazan de plano una futura alianza con socialistas, Cs y SOM.

Tras meses de negociaciones entre bastidores, la líder local de JxCat, Mercè Marín, ha recabado ya los apoyos necesarios para desalojar a la republicana Rosa Funtané del gobierno municipal, al que En Comú Podem se sumó el pasado septiembre precisamente para tratar de dificultar aún más esta carambola antinatura.

El pleno de Montgat está compuesto por 17 ediles, de los cuales siete -cinco de ERC y dos de los comunes- comandan el consistorio, por lo que sólo la suma de JxCat (3), PSC (3), Cs (1) y SOM (2) garantiza una mayoría alternativa capaz de arrebatar a Futané la vara de alcaldesa.

Sin embargo, la decisión de Marín de impulsar una moción de censura contra Funtané y alternarse la alcaldía con el PSC no ha sentado bien en las filas de su formación, que ya ha desautorizado la operación y ha amenazado con abrir un expediente a sus concejales en Montgat.

En declaraciones a Efe, el presidente del PDeCAT del Maresme, Carles Bosch, ha asegurado que "no entiende" esta moción, especialmente por haberse fraguado con "compañeros de viaje que, en el contexto político actual, no son los más lógicos".

De hecho, en el Consejo Comarcal del Maresme, que preside el republicano Damià del Clot, el pacto entre JxCat y ERC solo vio la luz tras intensas negociaciones y gracias a la presión de diversas entidades independentistas, que evitaron una alianza insólita entre postconvergentes, socialistas, populares y Cs.

Por eso, desde la cúpula maresmense de JxCat han emprendido ya una carrera contrarreloj para disuadir a Marín y convencerla de que priorice las relaciones entre los dos actuales socios en el Govern.

Pero esta operación también ha generado tensiones en las filas de Cs: Luís Antonio Fariña, su único en Montgat, ya ha pedido la baja del partido y pretende continuar adelante con la moción de censura como edil no adscrito.

El diputado de Cs en el Parlament y responsable adjunto de acción institucional en Cataluña, Dimas Gragera, ha recalcado a Efe que no apoyan el pacto con JxCat, PSC y SOM porque "no tiene nada que ver con Cs como partido" y ha detallado que, a partir de mañana, cuando el pleno del Ayuntamiento apruebe el cambio de Fariña a concejal no adscrito, iniciarán los trámites para desvincularlo de la formación.

La polémica ha causado malestar en la cúpula republicana y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, la ha tachado de "vergüenza" en Twitter, donde también se ha hecho eco de otros mensajes críticos con la operación.