Una manifestación rechaza en Pamplona la sentencia del 'caso Alsasua'

Cientos de personas han participado este jueves en una movilización, convocada por movimientos juveniles de Navarra, para rechazar la sentencia del Tribunal Supremo que rebaja a entre uno y nueve años de cárcel la pena a los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua.

La protesta ha comenzado a las 20.00 horas como una concentración en la Plaza del Ayuntamiento de la capital navarra. Posteriormente, se ha iniciado una manifestación que ha recorrido la calle Mayor hasta Navas de Tolosa, para enfilar hasta el Paseo Sarasate, la plaza del Castillo y regresar por la calle Chapitela hasta la plaza Consistorial. Durante la movilización se han coreado consignas como 'Altsasukoak askatu' ('Libertad para los de Alsasua'), 'Au ez da justicia' ('Esto no es justicia') y 'Alde hemendik, utzi bakean' ('Fuera de aquí, dejadnos en paz').

En la plaza del Ayuntamiento los convocantes han leído un escrito en el que han expresado su solidaridad con los condenados y han manifestado que "no aceptaremos ninguna resolución que no sea la absolución de estos jóvenes". Igualmente, han declarado que "no aceptamos el montaje político, judicial y mediático que ha sufrido el pueblo de Alsasua".

"Antes de ser juzgados fueron condenados, un pueblo entero criminalizado, manipularon e intentaron juzgarlos como terrorismo", han criticado. En su opinión, esta sentencia "profundiza en la línea de criminalizar y reprimir a la juventud" y "confirma la voluntad que tiene el Estado de reafirmarse en su carácter antidemocrático".

Finalmente, han llamado a la juventud a participar en la concentración, convocada el próximo 26 de octubre por Altsasu Gurasoak y Altsasukoak Aske, para rechazar la sentencia del Supremo.