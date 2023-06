Una manifestación clama en Santiago contra "el deterioro claro" de la educación pública y la "pérdida de presencialidad"

La Plataforma en Defensa do Ensino Público reclama reducción de ratios de alumnos y de horario lectivo del profesorado

Profesorado, padres de alumnos y estudiantes han participado este martes en Santiago de Compostela en una multitudinaria manifestación contra el "deterioro claro" de la educación pública en Galicia y para reclamar más medios para la atención a los alumnos y ratios más pequeñas y alarmar sobre la "pérdida de presencialidad" en determinados niveles.

La marcha, convocada por la CIG, Anpas Galegas y Erguer, ha arrancado frente al edificio de la Consellería de Educación, bajo el lema 'En defensa do ensino público', y ha dado la vuelta al edificio administrativo de San Caetano expresando sus reivindicaciones.

Poco antes de iniciar la protesta, el responsable de CIG Ensino, Suso Bermello, ha alertado del "momento de alarma" que vive la educación pública gallega, dado el "deterioro claro" provocado por "las políticas educativas del Partido Popular".

"El Partido Popular no ha hecho absolutamente nada por mejorar las condiciones laborales del profesorado, las condiciones de atención educativa de nuestros alumnos, no han hecho nada por la lengua, no han hecho nada por reducir las ratios y, lo que estamos viendo, es como, progresivamente, los pasos que se dan, los escasos pasos que se dan, son en la dirección contraria", ha dicho Bermello, que ha incidido especialmente el "lo último y lo más relevante", la "pérdida de presencialidad en la Formación Profesional".

Para la CIG esta cuestión es de "una relevancia enorme", ya que da "un paso más en el camino del deterioro de la enseñanza pública", "expulsando" al alumnado de las aulas para "dirigirlo hacia la enseñanza concertada, que es privada", donde "no se pone ningún tipo de reparo para que oferten todas las clases presenciales que quieran".

Para Suso Bermello la Xunta sigue "la misma tendencia que en Madrid", haciendo el Bachillerato de adultos "vaya a dejar de ser presencial para ser exclusivamente online", incrementando el número de alumnos por profesor y "disminuyendo la calidad".

Por ello, la CIG considera este "el momento" para "reivindicar la presencialidad", así como "más tiempo para preparar las aulas" y "menor carga burocrática" para profesorado, así como una reducción del horario lectivo. Además, "desde una perspectiva más social, es fundamental que haya más refuerzos en la atención educativa" y que "se reduzcan las ratios" de alumnos atendidos por un mismo profesor.

"SEÑALES EVIDENTES DE UNA ENFERMEDAD"

En la misma línea, Fernando Lacaci, de Anpas Galegas, ha instado a "defender lo público" y ha dicho que la enseñanza gallega "está mostrando señales evidentes de una enfermedad seria" por la "desatención" por parte de la Administración.

"No solo se desatiende lo que debería de estar actualizando, si no que incluso deja caer lo bueno que había, que era la atención profesional del profesorado", ha dicho Lacaci, para quien la Xunta está "defendiendo sistemáticamente la enseñanza privada".

Paralelamente, ha acusado al Gobierno gallego de "intentar engañar a la población sobre lo que tiene que ver con la atención a la diversidad y con el apoyo a las necesidades especiales".