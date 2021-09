Una lluvia torrencial causa importantes inundaciones en comarcas de Tarragona

Un fuerte aguacero, que ha descargado 77 litros de agua por metro cuadrado en tan solo media hora, ha provocado importantes inundaciones en bajos y calles en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre, en Tarragona, especialmente en el municipio de Alcanar, donde por el momento no constan daños personales.

El temporal, que hasta las 13:00 horas ha acumulado 167,8 litros de agua por metro cuadrado en Alcanar, ha inundado calles y bajos en la zona, donde, según las imágenes grabadas por algunos vecinos y compartidas en las redes sociales, ha convertido algunas avenidas en ríos que arrastraban vehículos, sillas, mesas y mobiliario urbano hasta llegar al mar.

Los Bomberos y los equipos de emergencias han enviado a varias unidades a la zona, donde han tenido que ayudar y atender a algunas personas afectadas por las inundaciones, si bien por el momento no consta que haya daños personales importantes.

Protección Civil de la Generalitat ha pedido a los ciudadanos de las zonas afectadas que eviten la movilidad, tanto a pie como en vehículo, que suban a las plantas superiores de sus edificios y que eviten bajar a los aparcamientos.

El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, que este mediodía preside una reunión extraordinaria del comité técnico del plan de inundaciones Inuncat por las lluvias intensas, ha pedido que se evite la movilidad en el Montsià y el Baix Ebre en las próximas horas por la intensidad de las precipitaciones.

Según han informado los Bomberos, hasta poco antes de las 14:30 horas, el teléfono de emergencias 112 ha recibido unos 300 avisos por inundaciones de bajos y en calles, especialmente en Alcanar (249), pero también en localidades como Sant Carles de la Ràpita (33), Ulldecona (17), Amposta (6) y Deltebre (2).

Las lluvias torrenciales también han obligado a cortar la N-340, entre Amposta y Alcanar; la AP-7, en Ulldecona en dirección Tarragona, y la carretera local TP-3318 en Ulldecona, así como la circulación ferroviaria de la línea de cercanías R-16 entre l'Aldea y Tortosa.

Además, las precipitaciones han dejado sin suministro eléctrico a 10.000 usuarios de la zona, aunque la afectación se ha reducido poco después hasta los 5.500 abonados, según Protección Civil.

Protección Civil de la Generalitat ha elevado al nivel de alerta del plan Inuncat por la intensidad de las lluvias en el Montsià y el Baix Ebre y las incidencias por las inundaciones y ha recomendado no aparcar en rieras o zonas inundables, alejarse de estas zonas, no atravesar zonas inundables o pasos subterráneos, no ir a garajes o a zonas donde se acumule el agua y evitar circular por caminos y vías secundarias cerca de ríos y rieras.