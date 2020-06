Una juez pide investigar a alcaldesa de Vilassar de Dalt por malversación

Una juez de Mataró ha pedido que se investigue a la alcaldesa de Vilassar de Dalt (Barcelona), Carola Llauró (ARA Vilassar), y a su antecesor, Xavier Godàs (ERC), por presunta malversación por haber costeado una pancarta en favor de los presos políticos que colocaron en el balcón del Ayuntamiento.

Fuentes judiciales han informado a Efe de que la magistrada del juzgado de instrucción número 4 de Mataró ha instado a deducir testimonio contra la actual alcaldesa -que lidera una coalición integrada por ERC e independientes- y su predecesor, tal como solicitó la Fiscalía.

Así lo plantea en una sentencia fechada en marzo en la que se absuelve a tres vecinos que habían sido previamente denunciados por daños por haber intentado retirar la pancarta de apoyo a los líderes independentistas encarcelados que colgaba de la fachada del consistorio la madrugada del 28 de junio de 2019.

La causa contra dichos vecinos se abrió después de que la Policía local los denunciara por delitos leves por haber tratado de descolgarla en plena noche y haberla dañado, tras lo cual el ejecutivo municipal acordó sustituirla por otra.

En el decurso del juicio, la Fiscalía percibió indicios de que tanto Llauró como Godàs podrían haber incurrido en un delito de malversación de fondos públicos por haber hecho frente al coste de la nueva pancarta, de modo que pidió a la juez que planteara una investigación separada.

A instancias del Ministerio Público, la magistrada ha acordado finalmente urgir a que se abran las diligencias oportunas para esclarecer quién pagó el cartel dañado y el que lo sustituyó.

No obstante, la sentencia todavía no es firme y se puede recurrir a la Audiencia de Barcelona, por lo que todavía no se ha abierto ninguna causa contra la alcaldesa ni su antecesor. EFE

