Cs ve una "irresponsabilidad" que Torra llame a "incendiar las calles"

La diputada de Ciudadanos en el Parlament Lorena Roldán ha tachado de "irresponsabilidad" que el presidente catalán, Quim Torra, llame a "calentar e incendiar las calles" y se ha preguntado "si es esa la normalidad que intenta vendernos" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un acto anoche en Santa Coloma de Farners (Girona), Torra hizo un llamamiento a todos los catalanes a "encender pacíficamente, democráticamente, no violentamente" Cataluña en las próximas semanas y meses, porque "no podemos renunciar a la libertad" ni "ser menos que cualquier otro ciudadano europeo".

Unas palabras que ha criticado hoy Roldán en una visita a una carpa del partido en la Avenida Diagonal de Barcelona, donde ha atendido a los medios de comunicación.

"Torra insiste de nuevo y hace este llamamiento a incendiar las calles. Es una irresponsabilidad. No ha venido a gobernar, sino confrontar, a seguir con el golpe a la democracia y a seguir dividiendo a la sociedad catalana. Y estamos viendo las consecuencias", ha afirmado la diputada.

Roldán ha instado al president a que "abra de una vez el Parlament, dé la cara y deje de hacer monólogos en teatros", además de que "deje de hacer este llamamiento a calentar la calle".

La dirigente ha elogiado a sus compañeros de partido que, en carpas a pie de calle, demuestran que son "gente valiente, que no se calla, que ha dicho basta ya de insultos, amenazas y señalamientos", y ha denunciado que ayer el diputado de Cs José María Cano "sufrió el acoso y señalamiento del separatismo, que atacó su coche y señaló su domicilio particular".

"No sé si es esa la normalidad que intenta vendernos Sánchez. No queremos un Gobierno débil que esté en manos de aquellos que nos señalan, que nos quieren dividir, un Gobierno maniatado a un presidente incendiario como es Torra, que ha hecho un llamamiento a incendiar las calles", ha insistido.

Roldán ha sido preguntada también sobre el hecho de que una concentración convocada en la plaza Sant Jaume por los Comités de Defensa de la República (CDR) en defensa de la escuela en catalán, haya impedido que otra manifestación contra la inmersión lingüística concluyera con la lectura de un manifiesto en esa misma plaza, como estaba previsto, por lo que ésta última ha cambiado su trayecto.

"Defendemos que la gente tiene derecho a manifestarse, es un derecho constitucional. Hacemos un llamamiento a que este tipo de manifestaciones sean pacíficas, que no se continúe el clima de confrontación. Cuando Torra hace declaraciones diciendo que hay que calentar la calle, no ayuda", ha dicho.

Por ello, ha confiado en que "no se tenga que lamentar ningún tipo de incidente y que todo el mundo pueda reivindicar en la calle lo que crea conveniente, siempre de forma pacífica".

Por último, sobre la polémica de la tesis doctoral de Sánchez, ha lamentado que desde el Gobierno se haya "amenazado" a partidos y periodistas, y ha defendido por otro lado que el currículum vitae de Albert Rivera "no ha sufrido ningún tipo de modificación y, en todo caso, ha añadido unos estudios que no contaban. Mientras el resto tacha estudios, Rivera suma uno que no constaba".