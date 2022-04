Una fiscal a miles de kilómetros para asegurar que se cumple la ley

Una estafa a españoles cometida en la República Checa, un juicio en México por la muerte de una española o el juicio en Venezuela al acusado de matar a tres personas en un despacho de abogados de Madrid son casos en los que los fiscales de cooperación internacional intervienen para garantizar la legalidad.

Así lo relata a Efe en una entrevista Ana Cristina Sanz Álvarez, fiscal de Cooperación Internacional en la Fiscalía de Madrid, poco antes de conectarse a la sesión del juicio que celebró el jueves el Juzgado 15 de Caracas (Venezuela) contra Dahud Hanid-Ortiz, acusado del triple crimen en el bufete el madrileño barrio de Usera en junio de 2016.

Este juicio comenzó en febrero en la capital venezolana, donde el acusado fue detenido en octubre de 2018 tras supuestamente haber huido a ese país desde Alemania, donde residía en el momento del crimen. Según las pesquisas policiales Dahud se trasladó a Madrid despechado porque su pareja tenía una relación con un abogado afincado en España, pero en lugar de matar a su objetivo acabó asesinando a las tres personas que encontró en el despacho.

Tras su detención en Venezuela, la justicia de aquel país denegó la extradición a España y determinó que el sospechoso sería juzgado allí por tres delitos de homicidio y uno de incendio, ya que tiene nacionalidad venezolana.

La fiscal de cooperación internacional de Madrid entró en escena con el juicio ya comenzado, cuando el abogado superviviente del crimen solicitó una comisión rogatoria para que declarasen por videoconferencia los policías españoles que investigaron el caso, que ven clara la culpabilidad del procesado, y los forenses.

Tuvo apenas tres días para localizar a los agentes y asegurar esa declaración, siendo la garantía judicial que exige el Consejo de Europa en estos casos. Es una labor que puede ejercer un juez pero que mayoritariamente asumen los fiscales tanto en Europa como fuera de ella.

"Me presento como autoridad judicial, el tribunal me reconoce y me pregunta qué testigo va primero, tras lo que identifico a cada testigo, doy fe de que se trata de esa persona. Y luego levanto un acta", pone como ejemplo a Efe citando el caso de Venezuela.

Suele ocurrir que, por la diferencia horaria entre países, la representante del Ministerio Público se tiene que conectar por las tardes, durante varias horas y sin asistencia técnica.

Aunque la mayoría de los delitos suelen ser ciberestafas o temas económicos, esta sección de la Fiscalía madrileña también interviene en delitos de sangre: la fiscal Sanz participó en 2018 en el juicio por la muerte en México de la española Pilar Garrido, o más recientemente -en 2021- en un juicio por secuestro y extorsión en Costa Rica.

Precisamente esta semana ha garantizado también las declaraciones por videoconferencia de varios familiares de un fallecido en Francia durante el juicio que se celebra allí para dilucidar si su muerte en una prisión fue un homicidio imprudente.

La sección especializada en cooperación internacional de Fiscalía de Madrid arrancó en 2011, aunque no había fiscales dedicados en exclusiva a esta labor. En 2015 la fiscal Ana Cristina Sanz asumió en exclusiva el cometido y en 2018 se incorporaron dos fiscales más.

En julio de 2018 España adaptó la directiva europea que estableció que las Órdenes Europeas de Investigación son el único medio dentro de la UE para obtener pruebas fuera de las fronteras del propio país, y dio la competencia sobre las mismas a los fiscales.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La mayor parte de su trabajo lo centran desde entonces estas órdenes europeas, por las que por ejemplo los fiscales españoles solicitan embargos urgentes en los juzgados, según detalla la fiscal, que reflexiona que sería más ágil y práctico que los fiscales pudieran autorizar directamente los embargos.

En 2018 esta sección fiscal recibió un total de 1.088 asuntos, en 2019 fueron 1.531, en 2020 contabilizó 1.823 y en 2021 un total de 2.069.