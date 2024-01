Una exposición ahonda en el arte como posible método de introspección a partir del selfi

La Sala Zaida de Granada ha acogido este viernes la inauguración de la exposición 'Slow-selfie', una muestra itinerante que reúne treinta libros de artista que se agrupan en torno al lema "cuando el conocimiento se convierte en imagen" apostando por los preceptos de la vida lenta frente a los de lo instantáneo que puede simbolizar la autofoto que se recoge con el móvil.

Están realizados, con la colaboración de la Fundación Caja Rural Granada, por estudiantes de Facultad de Bellas Artes de la UGR, la Vilnius Academy of Arts, de Lituania, y la Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznan, de Polonia.

La responsable de Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián, ha explicado en una nota de prensa que tiene como objetivo de promover la cultura y el arte, "especialmente potenciando el talento joven que nace de las universidades y que, con su talento y vocación representa al presente y al futuro de esta disciplina".

En este sentido, ha invitado a granadinos y visitantes a disfrutar de esta exposición que, "en un momento marcado por la inmediatez, por la rapidez de los mensajes que se diluyen en un escenario de impactos masivos nos invita a parar, a detenernos, a reflexionar y realizar una introspección individual".

'Slow-selfie' forma parte de un proyecto financiado por la Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva de la UGR, coordinado por Gloria Lapeña, de la Facultad de Bellas Artes, quien ha destacado que las obras que integran la propuesta "son el resultado de un estudio detallado autorreferencial, introspectivo, y especialmente sosegado, acerca de la propia identidad".

"Suponen una manera de autorretratarse lejos del flash instantáneo del selfi, y más próximo a un acto de honradez", ha añadido, según han informado desde Caja Rural en una nota de prensa.