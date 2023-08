Una explosión en un bloque de viviendas de Valladolid deja una decena de heridos hospitalizados

Una fuerte explosión en Valladolid capital ha dejado al menos 11 personas heridas, 10 de las cuales han tenido que ser trasladadas a centros hospitalarios de la capital por intoxicación, y ha causado importantes daños materiales en el edificio afectado. El suceso se ha producido en el número 32 de la calle Goya pasadas las 22:30, según explican los Bomberos, que han indicado además que se habría producido en un local del bajo y que todo hace indicar que se ha tratado de una explosión de gas: "Las llamas han llegado hasta arriba del todo". La Policía Municipal ha pedido a los ciudadanos que no se aproximen a la zona.

La voz de alarma la han dado los efectivos del equipo de emergencias que trabaja en la calle Goya, ya que buscan a una mujer que vive en el inmueble siniestrado y que, por el momento, no ha podido ser localizada por sus familiares. Su hija ha dado la voz de alarma a los agentes policiales al intentar localizar a su madre de forma telefónica tras conocer lo sucedido y no haber obtenido respuesta. Fuentes próximas al operativo han señalado que los efectivos intentan localizarla, aunque, por el momento, se desconoce si la mujer estaba en su vivienda o no.

Por su parte, el Servicio de Emergencias Sanitarias Sacyl ha confirmado el traslado de 10 afectados en cuatro ambulancias de soporte vital básico a los hospitales Río Hortega y Clínico de la capital vallisoletana. A ellas se suma una persona más que ha sido atendida por los servicios de emergencia en el lugar del suceso, según han informado fuentes de la Policía Nacional, que también han indicado que "en principio parece que los heridos no son de gran consideración". Emergencias Sacyl ha movilizado tres ambulancias de soporte vital avanzado y cinco de soporte vital básico.

Junto a ambos servicios de emergencia se han movilizado también efectivos de Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil, activados estos últimos por el Centro Coordinador de Emergencias del 112. Protección Civil ha movilizado una Unidad de Apoyo y Emergencia (UALE) con 3 vehículos, tiendas, material de albergue, iluminación, mantas y generador, ha explicado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 a través de X.