Una diputada del PSOE en Murcia hace una peineta en el pleno a otra del PP

La diputada del PSOE en la Asamblea Regional de Murcia Virginia Lopo ha hecho una peineta a la del PP Miriam Guardiola mientras esta se encontraba en el uso de la palabra en el pleno celebrado en la tarde de este miércoles.

Mientras Guardiola defendía la posición de su partido en una moción que insta al Gobierno de España a no subir las cuotas de los autónomos y reprochaba que el PSOE rechazara las iniciativas del PP a favor de este colectivo, las cámaras del Parlamento murciano han grabado a Lopo sacando el dedo a la interviniente.

Al finalizar el discurso del siguiente diputado, el portavoz del PP, Joaquín Segado, ha solicitado al presidente de la Cámara, Alberto Castillo, que Lopo pidiera disculpas por el gesto.

Cuando Castillo le ha dado la palabra a la parlamentaria del PSOE, esta ha negado haber hecho la peineta, a pesar de que Castillo le ha informado de que las cámaras lo habían grabado.

Después de la votación de la siguiente moción, Lopo ha pedido la palabra para disculparse: "Después de ver el documento gráfico, he hecho el gesto irrespetuoso, no me siento orgullosa, pido disculpas a esta Cámara y a todo el que se haya podido sentir ofendido; he sentido que ese gesto es el que está haciendo el Gobierno murciano los ciudadanos de esta región durante mucho tiempo".

Ha añadido que aún está "esperando las disculpas públicas del alcalde de Alcantarilla", Joaquín Buendía, del PP, "por sus manifestaciones machistas" a la diputada autonómica del PSOE Lara Hernández, a la que pidió que "ordenara su vida".

El portavoz del PP ha tomado la palabra para manifestar su "enorme decepción por este 'fake' -ha dicho- de petición de disculpas. Esto ha sido un insulto a la inteligencia de todos los diputados".

Segado ha anunciado que su grupo pedirá que se reúna la Comisión del Estatuto del Diputado "y ahí es donde la señora Lopo tendrá que dar explicaciones", porque solicitarán "la apertura de un expediente sancionador por faltar al artículo 19D del reglamento de la Cámara".

Además, ha pedido la dimisión de la diputada del PSOE.