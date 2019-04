Una diputada admite por vez primera al tribunal que fue observadora del 1-O

Una diputada de Quebec (Canadá) ha reconocido por vez primera al tribunal del "procés" que acudió a Cataluña para participar en el 1-O "a título de observadora" invitada por la CUP, desmarcándose del resto de parlamentarios extranjeros que hasta la fecha sostienen que fueron "visitantes".

Mannon Massé, una política nacionalista quebequesa, ha roto el guion del resto de diputados que siempre han negado ser observadores electorales como, de hecho, ha sostenido el otro parlamentario que ha testificado este lunes, el alemán Andrej Hunko.

Por videoconferencia, la canadiense ha señalado que participó "a título de observadora en el referéndum, invitada por la CUP" mientras que Hunko ha dicho que "se trataba de una visita más informal" y "en ningún caso de una misión de observación oficial".

Es más, la diputada ha añadido que cuando se enteró de que "había una delegación de observadores internacionales" aceptó ir porque para su partido "el derecho de autodeterminación es un derecho importante", si bien nada ha mencionado de quiénes eras esos otros observadores o de si, como ella, fueron invitados por la CUP.

Porque otra de las novedades de esta jornada es escuchar que la CUP invitó a diputados como "observadores" e, incluso, que representantes de la AMI se ocuparon de acompañarles a los colegios.

Nada que ver con el testimonio del alemán Hunko, que primero ha señalado que fue invitado por Diplocat si bien luego ha precisado que "lamentablemente" no podía asegurar si el correo electrónico con dicha invitación venía de esta entidad.

A diferencia de la canadiense, el testigo desconoce quién gestionó su viaje o quién le llevó -junto al grupo de 33 diputados de 17 países, encabezado por Dimitrij Rupel, exministro de Asuntos Exteriores esloveno- a lo centros de votación, o quién era "esa persona que hablaba alemán" que le dio la bienvenida el 1-O.

Las divergencias se aprecian también en el pago de los viajes. Ella ha asegurado que sufragó todo de su bolsillo, mientras que él ha explicado que pagó su desplazamientos y algunas dietas, pero no así las dos primeras noches de hotel porque, como ha afirmado, "en el hotel se me indicó que no debía pagar esos costes". Tampoco ha dicho quién lo hizo.

Sí coinciden en sus simpatías por la causa independentista. Porque Massé pertenece a Quebec Solidaire que tiene "lazos" con la CUP y se involucró tanto en el 1-O que presentó una moción en la Asamblea Nacional de Quebec para reconocer la independencia de Cataluña proclamada el 27 de octubre de 2017, cuando los acusados aseguran que solo tuvo un carácter simbólico y político.

Y Hunko, que participó en una marcha en Berlín para pedir la libertad de Carles Puigdemont, calificó de "bofetada" a los gobiernos de Merkel y Rajoy la decisión del Tribunal de Schlewig-Holstein de no extraditarle por rebelión.

Al margen de los "observadores", también han declarado dos europarlamentarios, que han elogiado la trayectoria del exconseller Raül Romeva en materia de defensa de Derechos Humanos y en su apuesta por "las soluciones negociadas para resolver conflictos".

"Jamás", ha dicho la portuguesa Ana Gomes, el Parlamento Europeo limitó la posibilidad de hablar del derecho de autodeterminación porque "sería impensable en un parlamento democrático", y cuando Romeva lo hacía nunca mencionaba la violencia como forma de afrontar esta cuestión, según el esloveno Ivo Vagl.

Cambiando de tercio, el cantautor y exdiputado de JxSí Lluis Llach ha reconocido que sugirió a los Jordis que se subieran a los coches de la Guardia Civil el 20-S para desconvocar la protesta que se organizó frente a la Conselleria de Economía y que obligó a la secretaria judicial a salir por la azotea.

"Por deformación profesional y lo siento muchísimo yo dije: 'el único sitio donde puede ser efectiva esta llamada a la desconvocatoria puede ser encima de estos coches, porque es el único sitio donde os verá todo el mundo'", ha admitido, tras manifestar que la apuesta por hacerlo desde el escenario no tuvo éxito.

Al margen del juicio, el runrún político ha marcado esta jornada toda vez que los cinco candidatos presos fueron ayer elegidos a las Cortes.

Más allá de su previsible toma de posesión del escaño a la par que la más que posible suspensión inmediata de sus funciones, como ya les sucedió en el Parlament tras las elecciones del 21-D, algunas defensas sugieren un escenario inédito que conlleva un hipotético aplazamiento del juicio, porque a su entender el Supremo deberá pedir el suplicatorio a las cámaras por ser parlamentarios, lo que exige una tramitación que puede desembocar en esa suspensión.

Sea como fuere, el siguiente paso vendrá de parte de las defensas que tendrán que comunicar al tribunal los nombramientos. A partir de ahí se abren las hipótesis.