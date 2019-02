Una delegación de ERC con Torrent y Aragonès estará este jueves en Madrid en apoyo a Junqueras

Una delegación de ERC compuesta entre otros por el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, estarán este jueves en Madrid para apoyar al líder del partido, Oriol Junqueras, y a los otros soberanistas encausados que declararán en el juicio del 1-O.

Según ha informado el partido en un comunicado, los miembros de ERC se citarán a las 8.45 horas en la plaza de las Salesas de la capital, y juntos se dirigirán hacia el alto tribunal, donde se harán una fotografía de grupo para apoyar al líder republicano.

La delegación también estará compuesta, entre otros, por los consellers Alfred Bosch, Teresa Jordà, Chakir El Homrani y Ester Capella y diputados en el Parlament como Gerard Gómez, Antoni Castellà, Marc Sanglas y Bernat Solé.

También acudirán diputados en el Congreso como Joan Tardà y Gabriel Rufián; senadores como Mirella Cortès y Miquel Àngel Estradé; los concejales en Barcelona Montserrat Benedí y Jordi Coronas, y la candidata a las europeas y pareja del exconseller Raül Romeva, Diana Riba.

Torrent y Aragonès no estarán en la sala del juicio porque, al haber sido citados como testigos en la causa, no podrán entrar dentro hasta que no hayan declarado previamente, por lo que quién entrará en alto tribunal será Marc Sanglas.