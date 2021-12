Una concentración pedirá este sábado el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante un IPC "real"

También propone "blindar las pensiones como un derecho de la Constitución"

La Plataforma Logroñesa para la Defensa de las Pensiones Públicas organizará este sábado, a las 12,00 horas, una nueva concentración en la plaza del Espolón para reclamar "el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante un IPC real que es el de la cesta de la compra".

Una convocatoria que realizan tras analizar el proyecto de Ley de garantía de poder adquisitivo de las pensiones así como otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.

Así lo ha señalado el portavoz de la Plataforma, Pedro Gómez, quien ha lamentado que por parte de expertos, Banco de España o CEOE se diga que "las pensiones no son sostenibles".

"Nos dan cifras para explicar que lo que cobra un pensionista al mes es superior a lo que cobra un joven trabajando" pero, como recuerda, "el sistema público de pensiones es un sistema de reparto" y la "realidad" es que lo que hay es "un problema de ingresos".

"Esto no lo cuentan pero lo cierto es que este problema se debe a la precariedad laboral y a los bajos salarios de la Reforma Laboral de 2013 que ha dejado a la masa trabajadora indefensa", ha indicado.

Como ha recordado, en estos momentos hay en España más de 8 millones de pensionistas que reciben más de 9 millones de euros. Un millón de estas personas reciben a la vez más de una pensión.

De jubilación, ha continuado, hay seis millones y de viudedad más de 2. "El 70 por ciento cobra menos de 1.500 euros al mes y, de estos, el 50 por ciento recibe una pensión igual o inferior a los 1.000 euros y cerca de 718.000 (el 8 por ciento) ingresan menos de 500 euros al mes" con lo que se demuestra que "no todos los pensionistas somos millonarios".

Pedro Gómez ha lamentado además que se piense que "los pensionistas seamos una carga para el estado porque hemos pagado parte de lo que nos corresponde para tener hoy día una pensión digna y, además, pagamos nuestros impuestos".

En este punto, ha recordado, "las pensiones de la seguridad social están sujetas al IRPF y hay que declararlas a Hacienda y si sale positiva, hay que pagar, eso es lo que hacemos. Nosotros pagamos todos los impuestos, como el resto de los ciudadanos, el IVA, el de Patrimonio, tributos especiales... y no nos consideramos responsables de las decisiones políticas que nos han llevado a esta situación".

PLANES PRIVADOS DE EMPLEO

Durante su intervención también se ha referido a los planes privados de Empleo lo que considera que puede significar "una privatización de las pensiones" porque a los trabajadores se les irá descontando una cantidad dinero que estará custodiado por bancos o gestoras. "Dinero público, en definitiva, gestionado por entidades privadas" algo de lo que se muestra "completamente en otra" porque, además, "puede suponer una retirada de la eficacia de la seguridad social" así como "para el desmantelamiento del sistema público de pensiones porque trasvasa capital de ahorro de la gestión pública al capital privado".

Por todo ello solicita "un sistema de impuestos justos y suficientes porque sin él, será difícil conseguir cotas altas de solidaridad y de sociedades más cohesionadas. Los estados de bienestar solo se pueden sostener con financiación adecuada". También propone "blindar las pensiones como un derecho de la Constitución".

"NO QUEREMOS DEJAR DE TRABAJAR PARA IRNOS CON EL IMSERSO"

Durante la rueda de prensa también ha tomado la palabra la pensionista, Carmen Martínez, de 60 años, quien ha querido recordar que "estas pensiones públicas no solo afectan a las personas mayores sino también a un número importante de personas de todo el país que por invalidez, por enfermedad o accidente también deben cobrarlas".

"Llevo 39 años de trabajo cotizados y lo que quiere hacer este Gobierno que se dice progresista no tiene nombre. Alargar la vida laboral de la gente de mi generación diciendo que no hay dinero no puede ser porque sería tan fácil como que ellos hicieran sus deberes y lo metieran todo en los Presupuestos del Estado porque hay agravios comparativos tremendos".

Así las cosas, ha continuado, "no estamos en contra de que haya profesiones que se jubilen con 55 años pero otros muchos, que llevamos casi 40 años cotizados, que tienen otro tipo de trabajos, se nos quiere hacer seguir trabajando y no puede ser. No puede ser porque uno no llega con las mismas condiciones físicas a la jubilación siendo ministro, bancario o notario, por ejemplo, que el albañil, el trabajador que está en una cadena de producción u otras muchas profesiones que son más duras y entendemos que si hemos cotizado 40 años es un número suficiente como para acogernos a las jubilaciones sin penalizar".

"No es que queramos dejar de trabajar para irnos de viaje con el Imserso sino que estamos cansados y nuestro cuerpo también", ha lamentado.

Por todo ello ha animado a todas aquellas personas nacidas entre 1958 y 1970 a "luchar por nuestros derechos. No nos tenemos que dejar engañar. Como dice nuestro lema, no puede ser que los mayores sigan trabajando y los jóvenes estén en paro, queremos a nuestros jóvenes trabajando y sustituyéndonos de nuestros puestos de trabajo con contratos de calidad".

Finalmente, y en representación a los jóvenes, Sara Martínez, ha lamentado que "sabemos que igual en un futuro no tenemos una pensión digna porque vivimos con contratos temporales". Pide, además, "que se solucione la temporalidad con una reforma laboral".