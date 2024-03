Una concentración contra el "fascismo" y la "intolerancia" censura la agresión a un casal antifascista de Castelló

Una concentración ha censurado este sábado la agresión a un casal antifascista de Castelló de la Plana, en la que un joven de 32 años resultó herido de gravedad, y ha clamado "contra el fascismo y en solidaridad con las víctimas de su odio, violencia e intolerancia".

El acto, convocado por la Associació Juvenil La Cosa Nostra, se ha celebrado en la plaza l'Ereta de Castelló bajo el lema 'Cap agressió sense resposta' (Ninguna agresión sin respuesta) y ha contado con la participación de dirigentes de Compromís como Vicent Marzà o Verònica Ruiz.

Los asistentes han coreado consignas como "No, no, no, nazis no" y han mostrado pancartas y carteles con los lemas 'Fora feixistes dels nostres barris' (Fuera fascistas de nuestros barrios), 'Enfortim els espais d'organització de la classe treballadora' (Fortalezcamos los espacios de organización de la clase trabajadora) o 'Contra l'enemic ens crida el deure. No passaran!' (Contra el enemigo nos llama el deber. ¡No pasarán!).

La Policía Nacional investiga esta presunta agresión grupal, en la que participaron cerca de 20 personas, a un casal antifascista de Castelló en la noche del pasado sábado, durante las fiestas de la Magdalena, según confirmaron a Europa Press fuentes policiales. El joven, de 32 años, ingresó en la UCI del Hospital General de Castelló, aunque posteriormente pasó a planta hospitalaria.

Según informaciones publicadas, el objetivo de los presuntos agresores pudo ser llegar a la sede de La Cosa Nostra Castelló Antifa Social Club, en la calle San Miguel, donde se celebraba una fiesta.

Este colectivo publicó este lunes varias imágenes de esta celebración, acompañadas de un texto en el que se puede leer: "No podrán con un pueblo unido, alegre y combativo. Tenemos muy claro que resistir es vencer".

En este mensaje dan las gracias y trasladan su "amor" a quienes "se juegan su libertad, e incluso el cuerpo para no ceder y confrontar la reacción que intentó con todas sus fuerzas represivas y sus matones detener un Castelló crítico, solidario y antifascista, cosa que nunca conseguirán".

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, aseguró el martes, en declaraciones a los medios, que este hecho "no va a quedar impune" y que la Policía Nacional ya trabaja en la investigación para detener a los presuntos autores.