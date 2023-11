Una concentración advierte del "retroceso" que supone el cese de Pérez Pont: "Ha transformado el CCCC"

Una concentración de protesta por el cese del hasta ahora director gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), José Luis Pérez Pont, ha reivindicado el trabajo "encomiable" del ya exresponsable, quien ha "transformado" el recinto cultural, y ha advertido de que la destitución supondrá "un retroceso" y una "vuelta atrás" en materia de política cultural.

La convocatoria, a la que ha asistido el propio Pérez Pont, se ha celebrado ante la puerta del CCCC, en la calle Museu, donde los participantes, que han llenado esta calle, han criticado la decisión de la destitución del responsable del Consorci de Museus, adoptada en la reunión del Consejo General del Consorci de Museus que había convocado el vicepresidente primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera. Desde el departamento que dirige Barrera han asegurado, al término de la sesión, que el cese obedece a "irregularidades y mala praxis en su gestión".

La concentración se ha iniciado a las puertas del Centre del Carme sobre las 17.00 horas y ha contado con la participación también de la diputada de Compromís en Les Corts Verònica Ruiz y de la concejala del PSPV en el Ayuntamiento de València Maite Ibáñez, entre otros cargos y militantes de estas dos formaciones. También ha contado con la asistencia de personalidades del ámbito cultural de la Comunitat Valenciana, como los actores Ferran Gadea o Lola Moltó.

Momentos más tarde, algunos de los asistentes han desplegado una fotografía del conseller de Cultura, Vicente Barrera, que han mostrado boca abajo y pisoteado en el suelo.

Los asistentes han proclamado consignas como "Cultura indepent, no al cesament" (Cultura independiente, no al cese) o "La cultura serà sempre nostra" (La cultura será siempre nuestra) y han mostrado carteles con lemas como 'Los museos no son puto neutrales, el CCCC tampoco es neutral' y varios de ellos en referencia al Programa Experimental de Mediación y Educación a través del Arte del Consorci de Museus, Permea, como 'Me niego a ser la última edición de Permea', 'Por más años al máster Permea' o 'Quiero que mis amigues puedan estudiar en Permea el año que viene'.

Pasadas las 17.30 horas, la concentración se ha trasladado al interior del recinto, hasta llegar al Claustro Gótico, donde los asistentes se han reunido unos 20 minutos. Pasado este tiempo, han regresado al exterior del centro, ante la puerta principal, donde el ya exdirector gerente, que ha sido recibido entre aplausos y gritos de "gràcies, gràcies" (gracias, gracias), ha dirigido unas palabras a todos los presentes.

Pérez Pont ha denunciado que su destitución es, a su juicio, un "ataque innecesario" cometido "a traición" y que supone "un golpe al modelo de gestión profesional, independiente y en libertad de la cultura". Además, ha asegurado que bajo los gobiernos del Botànic había trabajado "con libertad, independencia y sin injerencias políticas", algo que en la actualidad "comenzaba a no suceder".

"UNA AUTÉNTICA VERGÜENZA"

La diputada de Compromís Verònica Ruiz ha considerado "indigno" y una "auténtica vergüenza" que el Gobierno valenciano "eche a personas del valor" de Perez Pont que están al frente de instituciones como el Centre del Carme. "El trabajo que ha hecho es encomiable, no solo ha transformado el CCCC, sino que lo ha hecho también con todas las artes visuales de Castellón y Alicante. Lo que ha hecho José Luis no lo había hecho nadie antes", ha manifestado.

En este sentido, ha afeado a Barrera que "nunca haya contado cuál es su proyecto cultural para la Comunitat Valenciana". "Es un gran problema el que tenemos como ciudadanos, es un problema auténticamente grande porque despiden a las personas pero no dicen cuál es su proyecto cultural ni a qué personas quieren poner al frente", ha recalcado.

Por su parte, la concejala del PSPV en el Ayuntamiento de València Maite Ibáñez ha advertido de que el cese de Pérez Pont supondrá "un retroceso" y una "vuelta atrás" porque "el manual de buenas prácticas y la cultura se tiran a la basura directamente". "Pasamos a la cultura del dedazo", ha criticado, tras recordar que la dirección del Consorci de Museus "se ha elegido dentro de un concurso público para que los profesionales tuvieran participación".

"Es un cese bastante irreal en el sentido de que no sé qué argumentos dan para cesarlo. Directamente, es un cese arbitrario", ha argumentado y ha insistido en la necesidad de "protestar y visibilizar el mal gobierno" del Consell de PP y Vox a nivel cultural.

Al respecto, ha afeado al concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno, una de las administraciones que forma parte del Consejo General del Consorci de Museus y que ha apoyado el cese de Pérez Pont, que hace ocho años, cuando tenía puesto de responsabilidad en el IVC, "mantuvo su puesto y nadie lo cesó". "Es muy importante conservar a los profesionales dentro del entorno cultural, pero eso el gobierno del PP y Vox no lo ve, no lo entiende y está trabajando de espaldas al sector", ha agregado.

"UNA PURGA INSUFRIBLE"

Por su parte, Vicente González Móstoles, vocal de Consell Valencià de Cultura (CVC), única entidad que ha votado en contra a la destitución en la reunión del Consejo General del Consorci de Museus, ha calificado el cese de "una purga insufrible".

Por ello, ha defendido que la postura del CVC, que han sido "los únicos que ha votado en contra de este asesinato", porque tienen "una cierta dignidad". Sobre el hecho de que la secretaria autonómica de Cultura, Paula Añó, asuma de forma interina las competencias que hasta ahora ostentaba Pérez Pont, ha ironizado: "Estamos apañados".