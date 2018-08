Una concejala denuncia a un compañero del PSOE por presunta agresión sexual

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Muelas del Pan (Zamora), Eva Martín, ha presentado una denuncia contra un compañero de partido que también es concejal en el ayuntamiento zamorano de La Hiniesta por una presunta agresión sexual, según publican varios de medios de comunicación y ha confirmado Efe.

Los hechos denunciados se remontan a abril de 2017, cuando el presunto agresor invitó a la concejala a entrar en la sala de reuniones de la sede socialista de Zamora y "se abalanzó sobre Eva, inmovilizándola con sus brazos, con los que la rodeó", según el diario La Razón, que aporta información sobre el contenido de la denuncia. Según este relato, Eva Martín consiguió zafarse de su presunto agresor y no interpuso la denuncia inmediatamente porque no quería perjudicar al partido, "en aquel momento inmerso en el proceso de elección de su secretario general". Por su parte, La Opinión de Zamora ha informado de que el juez encargado del caso concluyó las diligencias en junio y decidió pasar la causa a procedimiento abreviado, lo que ha sido recurrido por la defensa del concejal denunciado.

El secretario provincial del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, ha asegurado hoy en declaraciones a los medios que el partido no tiene "absolutamente nada que decir" y que es un tema que está en el ámbito judicial, donde se deberá dirimir. "Una persona ha presentado una denuncia, a partir de ahí esa persona dimitió de todos sus cargos (orgánicos) y nosotros ahora vamos a esperar la resolución judicial y vamos a ser respetuosos con lo que los jueces digan", ha manifestado Fagúndez.

Respecto al hecho de que el presunto agresor siga siendo concejal en el Ayuntamiento de la localidad zamorana de La Hiniesta, Antidio Fagúndez ha explicado que "el acta es de él y el Partido Socialista no puede quitarle el acta". "Él es concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de La Hiniesta porque se presentó por la lista socialista, pero ahora mismo al no ser afiliado del PSOE nosotros no le podemos quitar el acta porque el acta es una responsabilidad que tiene él", ha defendido.

Además, el secretario provincial ha asegurado que el denunciado "acudió a la sede a presentar su dimisión de todos los cargos el mismo día que nosotros fuimos conocedores de la denuncia". El secretario provincial, que no era responsable del partido cuando presuntamente ocurrieron los hechos, ha subrayado que desde la formación política "se animó a la presunta víctima a que denunciara y una vez que presentó la denuncia, el partido actuó como debía actuar".