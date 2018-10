Una Comisión de Seguimiento Sanitario ayudará a mejorar la información y comunicación con los ciudadanos de Palencia

La Comisión de Seguimiento Sanitario de la provincia de Palencia se ha constituido con la intención de mejorar la información y comunicación de los servicios médicos entre la administración y los ciudadanos del mundo rural.

Durante la reunión de constitución, en la que han estado presentes la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, el delegado de la Junta en Palencia, Luis Domingo González, la diputada de Servicios Sociales, María José de la Fuente y el Gerente de Asistencia Sanitaria, Felipe Mielgo, se ha hablado de los últimos servicios puestos en marcha y de las futuras obras en esta materia.

En concreto, González ha destacado los últimos servicios implantados en Aguilar y Cervera como es la radioterapia y dos nuevos fisioterapeutas en el primero, así como el control de retinografía en Guardo. Y ha recordado la próxima licitación del proyecto de los centros de salud de Aguilar y Venta de Baños.

Asimismo, Armisén ha explicado que el objetivo de la misma es "agilizar la información y la comunicación" en materia sanitaria, lo que va a permitir estar al día de las decisiones que tome la Junta y coordinarlo con los destinatarios del servicio, los ciudadanos y ayuntamientos. "La reciprocidad va a mejorar esa percepción del servicio" ha añadido, así como para poder trasladar las quejas.

La presidenta de la Institución Provincial ha subrayado que en Castilla y León hay un servicio sanitario "envidiado" así como "una gestión razonable del despliegue de los servicios". "Hay que mejorarla", ha afirmado, lo cual no quiere decir que no sea de calidad. "No hay que devastar nada" ha finalizado.

Sobre todo en un ámbito rural que sufre pérdida de población, una "tendencia nacional y europea" que afecta más a las provincias de interior que tienen una mayor dificultad porque el numero nacimientos se reduce de manera alarmante.

"Durante el último año 28 provincias han perdido población" ha manifestado, ya que se sigue manteniendo la tendencia de que la población se concentra en las grandes ciudades, y abandona todas las capitales periurbanas y el mundo rural. En este sentido Armisén ha aseverado que no existen "varitas mágicas" por lo que es importante que la población se implique.