Una cantante recibe disparos de balines en una verbena fallera en Valencia

La cantante de la orquesta Quinta Nota, Selene García, ha denunciado que sufrió dos disparos de balines con una pistola de aire comprimido durante la actuación el pasado fin de semana en una verbena fallera en Valencia con motivo de las fiestas de San Juan.

La artista, que reside en la ciudad castellonense de Nules, ha relatado a EFE que, en un momento de la actuación, sintió "como electricidad" en el costado y creyó que había sufrido calambres y, aunque luego le empezó a "doler y a escocer" y pensó que le habían tirado piedras, al acabar la actuación se notó "mojada" y vio que "tenía la mano llenísima de sangre".

La verbena fue organizada conjuntamente por varias comisiones falleras de la Agrupación del Botánico, que en su página de Facebook denunció los hechos ocurridos en la madrugada del sábado al domingo y reclamó "una reflexión seria acerca de la tolerancia y la convivencia entre fallas y vecinos".

Según ha explicado Selene García, notó dos golpes, uno en la cabeza y otro en el costado, y ha agregado que los disparos también alcanzaron a dos de sus compañeros, aunque a uno de ellos sin consecuencias porque le dieron en el pantalón.

La artista ha añadido que advirtieron al público que si seguían tirando piedras dejarían de actuar y, una vez hecha la advertencia y ante la presencia de la Policía Local, ya no hubo más disparos. "Tenía una hemorragia y no paraba de sangrar. Aunque la Policía Local quería que me atendiese una ambulancia, yo tenía que seguir cantando", que fue lo que hizo tras ser curada por una enfermera de la comisión fallera.

"Voy a seguir cantando porque es mi pasión, no me lo va a prohibir nadie. Por mucho que me peguen, yo me voy a levantar pero después de que nos haya pasado esto, iremos con un poco más de cuidado cuando estemos encima de un escenario", ha reconocido.

Selena García, que ha denunciado estos hechos que ya están siendo investigados por la Policía Nacional, ha asegurado que, aunque sea un "hecho aislado que no suele pasar" y solo hayan sufrido "lesiones leves", no puede quedar impune. "El culpable tiene que pagar a ojos de la ley y pedirme perdón para que yo pueda saber el porqué y quedarme tranquila". La cantante ha afirmado que los disparos se realizaron con un arma de aire comprimido, que para comprarla no se requiere "ni dar el DNI".

Tras estos incidentes, la Federación de Vecinos de Valencia expresó su "condena enérgica" a estos "injustificables actos violentos" y abogó por el "diálogo" para resolver las discrepancias", además de hacer un llamamiento a la "reflexión, la serenidad y el sentido común", pedir a las fallas "rigor" para que sus actividades cumplan la normativa acústica y reclamar un esfuerzo a ambas partes para compatibilizar ocio y descanso.