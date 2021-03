Una ayudante acusa al gobernador de Nueva York de acoso sexual, la primera que actualmente trabaja en su oficina

Una asistente del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, le ha acusado este viernes de acoso sexual, la primera que actualmente trabaja para él y la séptima en hacerlo.

En un artículo publicado en el diario 'The New York Times', la ayudante, Alyssa McGrath, ha contado que Cuomo le dijo que era "hermosa" en italiano, le preguntó si no llevaba anillo de casada y que cómo iba su divorcio. Además, ha relatado que el político miró por debajo de su camisa e hizo un comentario sobre el collar que llevaba.

La abogada de Cuomo Rita Galvin ha dicho al diario que Cuomo "ha saludado a hombres y mujeres con abrazos y un beso en la mejilla, la frente o la mano". "Sí, ha posado para fotografías con el brazo alrededor de ellos. Sí, usa frases en italiano como 'ciao bella'", ha agregado.

Durante el fin de semana, una sexta mujer presentó acusaciones de acoso sexual contra el gobernado neoyorquino, quien le habría tocado de manera inapropiada durante una reunión de trabajo que ambos mantuvieron en la residencia oficial de él a finales del año pasado.

Otras cinco mujeres, incluidas cuatro que trabajaron para él, han acusado a Cuomo de acoso sexual en las últimas semanas, generando una ola de indignación dentro también de su propio partido.

En este sentido, una gran parte del Partido Demócrata, entre ellos altos cargos como el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, o la presidenta de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, han pedido a Cuomo que dimita.

El gobernador, que se ha negado a dimitir desde que comenzaron a hacerse públicas las acusaciones sobre acoso sexual, también ha sido cuestionado por su gestión de la pandemia en el estado de Nueva York, con denuncias sobre cómo encubrió las muertes por coronavirus en los centros de mayores, y otras negligencias.