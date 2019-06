El ultra del Betis que agredió a un hombre en Bilbao acepta una pena de ocho meses de cárcel

Dos hinchas del Betis han aceptado este martes penas de ocho y seis meses de prisión, por delitos contra la integridad moral, por la agresión a un ciudadano en una terraza de la Plaza Nueva de Bilbao el 27 de abril de 2017 y la difusión de las imágenes en las redes sociales. El caso se ha resuelto por conformidad de las partes antes del juicio, que iba a celebrarse este martes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Bilbao. Uno de los acusados, el agresor, ha asumido ocho meses de cárcel y el otro, el que la grabó y difundió, ha aceptado seis meses, por sendos delitos contra la integridad moral, han indemnizado a la víctima y han aceptado una orden de alejamiento del País Vasco.

Hacia las 12.45 horas del 27 de abril de 2017, Manuel H.P., de 28 años, protagonizó la agresión sobre un ciudadano que tomaba una consumición sentado en una terraza de la Plaza Nueva de Bilbao, mientras que el otro condenado la grabó con su teléfono móvil y difundió las imágenes, que se hicieron virales en las redes sociales. En la grabación, Manuel H.P. se acercaba a un hombre sentado en una mesa, le llamaba "Gabilondo" y le preguntaba si era "proetarra", mientras le echaba un vaso de bebida por encima y le daba un puñetazo y una patada, antes de que el agredido huyera.

Una patrulla de la Ertzaintza identificó al agresor y su acompañante y confirmó que todos ellos eran hinchas del Betis, que esa noche disputó un partido contra el Athletic en San Mames. La Ertzaintza contactó con la víctima, si bien ésta no quiso presentar denuncia, y posteriormente la Fiscalía determinó actuar de oficio tras la alarma social que generó esa agresión en redes sociales, calificó los hechos como delitos de odio y pidió para los dos jóvenes una condena de 18 meses de cárcel.

Tras la vista oral en la que las partes han dado lectura ante la jueza el acuerdo alcanzado, el abogado defensor del principal acusado, Ricardo Corzo, ha explicado ante los medios que "no hubo razones ideológicas" que pudieran haber justificado una condena por delito de odio, sino que "los hechos son constitutivos de un delito contra la integridad moral", penado de seis a quince meses. Asimismo, ha indicado que se ha acordado el atenuante de la pena solicitado para su cliente "porque en el momento de los hechos no era consciente de lo que hacía". Según ha asegurado, su patrocinado no recuerda lo que ocurrió aquel día debido a los problemas psiquiátricos que sufre y por haber consumido alcohol y sustancias estupefacientes, circunstancias éstas que ha acreditado mediante informes periciales en el procedimiento El abogado ha insistido en que Manuel H.P. "no tenía ideología nazi o neonazi como se ha asegurado" y que sus antecedentes penales no son computables en este caso.

El letrado ha pedido "disculpas al hombre que fue agredido" y haconstatado que la víctima fue indemnizada "plenamente" con más de 3.000 euros. El segundo de los acusados, otro hincha del Betis que grabó el ataque y lo subió a redes sociales, ha aceptado seis meses de condena. Los acusados se han comprometido además a destruir los soportes informáticos con el vídeo del ataque y se ha aceptado para ellos dos una orden de alejamiento del País Vasco durante dos años.