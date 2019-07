La reflexión de Pérez-Reverte sobre los homenajes a etarras que no ha dejado indiferente a nadie

Continúa la polémica sobre los homenajes producidos el pasado fin de semana a dos etarras excarcelados . Los diferentes partidos políticos han dejado a un lado la situación de bloqueo en el Congreso de los Diputados para mostrar su opinión sobre estos hechos. Pero el debate también se ha llevado a las redes sociales, donde varios rostros reconocidos han mostrado también su opinión. Uno de ellos ha sido el escritor y periodista Arturo Pérez Reverte , que el pasado lunes público el siguiente mensaje junto a un vídeo de la Agencia EFE : “A mí me daría vergüenza ser de este pueblo”.

A partir del minuto 1:22, a mí me daría vergüenza ser de este pueblo. https://t.co/ECHUt2xAH8

La publicación del escritor ha tenido mucha trascendencia, y el debate ha seguido este martes, ya que Pérez-Reverte ha vuelto a publicar un mensaje con otra reflexión sobre estos hechos que tampoco ha pasado desapercibida.

No creo que se deban prohibir los homenajes a etarras ni a nadie. Esto es una democracia. Lo que sostengo es que debería darle vergüenza a la gentuza que aplaude a esos animales, a los vecinos que se callan y a los ayuntamientos que lo facilitan. Y sobre todo a quienes los votan.

El tuit de Pérez-Reverte ha tenido mucha repercusión en pocos minutos, incluyendo alguna respuesta que el propio periodista ha respondido.

Ya llamé ayer imbécil a alguno y tengo agotada la cuota de esta semana. Lo siento mucho. Hágame del favor de no exigir a gritos que vuelva a hacerlo, o de esperar con paciencia a la próxima semana. No se me amontone, si es usted tan amable.