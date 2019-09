La última decisión de TVE que ha indignado a la Cataluña constitucionalista

RTVE retransmitirá la Diada de este miércoles a través de su canal de La 2 y en catalán. De esta manera, será la primera vez en la historia que el ente público, pagado por todos los españoles, retransmita esta manifestación, que en los últimos años ha estado secuestrada por los independentistas. El recién nombrado responsable de informativos de RTVE, Enric Hernández, ha afirmado que "Por primera vez La 2 transmitirá en catalán la Diada porque queremos que TVE esté donde están sucediendo las cosas. Queremos vestir una oferta cada vez más competitiva y que cumpla con los objetivos de servicio público."

La emisión está prevista que tenga una duración de tres horas y media, iniciándose a partir de las 16.30h de este miércoles once de septiembre: "Tendremos conexión en directo desde distintos puntos por los que pasará la manifestación independentista y también recorrerá los demás actos organizados por los partidos", informó RTVE a través de un comunicado.

La 2 retransmetrà els actes de la diada en català. Es farà un programa especial de seguiment de la manifestació conduït per Quim Barnola i Marta Sugrañes. Ho ha anunciat el nou director d'informació i actualitat, Enric Hernández | @nuria__ramirez @AlbaGzPrieto @tve_catalunya pic.twitter.com/CX1S5GgfuH — L'Informatiu (@linformatiu_tve) September 9, 2019

La decisión de RTVE no la ha pasado por alto algunos de los usuarios, que acusan al ente público de estar al servicio del independentismo, con la complicidad del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Algunos usuarios incluso vaticinan que la sentencia del 'procés' será favorable a los políticos presos.

Cabe recordar que Enric Hernández es un gran conocedor de la idiosincrasia catalana, ya que antes de ostentar el cargo hace apenas unos días en RTVE, fue director de ‘El Periódico de Catalunya’ desde 2010 y hasta el pasado mes de mayo. El nuevo responsable de los informativos de TVE, de 50 años, fue sustituido como director del ‘Periódico de Catalunya’ días después de que el Grupo Zeta vendiera la cabecera a Editorial Prensa Ibérica. Tras esta decisión empresarial, ‘El Periódico’ no hizo ninguna mención al ex director, ni siquiera agradecerle los servicios prestados en las dos páginas que dedicaron a la toma de control de Prensa Ibérica sobre el Grupo Zeta.

Una de las polémicas más sonadas de su trayectoria fue el pasado mes de julio, cuando en el Parlament de Cataluña aseguró que el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, conocía el aviso de la CIA sobre un posible atentado en Cataluña, que finalmente se produjo el 17 de agosto de 2017. Un hecho que el propio Trapero negó en días posteriores. Unas declaraciones que Hernández realizó durante la Comisión de Investigación sobre los Atentados, donde leyó un correo electrónico que, según su versión, envió el entonces comisario de Información de los Mossos, Manel Castellví, a Trapero adjuntándole la nota de la CIA.

"Es un documento inédito nunca publicado" que en su opinión "acredita" que como mínimo el 18 de agosto Trapero tuvo conocimiento directo de esta alerta y que procedía de los Estados Unidos, "cosa que después negó", ha apuntado Hernández.

RTVE se une a TV3 en la retransmisión

Además de RTVE, la televisión pública catalana TV3 también retransmitirá, como cada año, la Diada. Será un once de septiembre en el que los independentistas volverán a apropiarse de la fiesta para reivindicar la separación de Cataluña respecto al Estado español o la libertad de los presos. El clima está caldeado, a tan solo unas semanas de que el Tribunal Supremo dé a conocer la sentencia del ‘procés’, y sin un gobierno estable en España para afrontarlo.

Las horas previas a la jornada reivindicativa están marcadas por la tensión entre las propias fuerzas independentistas, que crece por momentos. El último episodio tuvo lugar este lunes, en el que Junts per Catalunya y ERC no se ponían de acuerdo sobre cómo afrontar este día desde el Congreso de los Diputados. Los de Ezquerra han informado que se ausentarán para asistir a la Diada en Cataluña, mientras que Junts per Cataluña avanzan que optarán por quedarse en Madrid, concretamente en la Cámara Baja para buscar un cara a cara con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.