La última burla de Wyoming y Dani Mateo a cuenta de la Iglesia, Aznar y Franco

El programa de La Sexta que presenta El Gran Wyoming y en el que participa Dani Mateo, El Intermedio, ha vuelto a sembrar la polémica. Si hace unos meses era este último el que causaba un gran revuelo en toda España por sonarse los mocos con una bandera de España, ahora van más allá. Wyoming se ha disfrazado de Papa y Dani Mateo de monaguillo en lo que han denominado como Iglesia Aznariana.

En total, diez minutos de parodia a la Iglesia en los que también ridiculizan al que fuera presidente del Gobierno de España, José María Aznar, hablando de su pelo, su gomina o llamándolo indirectamente pijo, entre otras cosas. Además, durante esta 'performance'. han emitdo partes de las últimas declaraciones de Aznar sobre los "peligros de querer revivir constantemente el pasado", como él mismo afirmó en referencia a la exhumación del cadáver de Franco por parte del actual Gobierno. De hecho, ha sido en este punto cunado se ha vivido, probablemente, el momento más vergonzoso, al recrear una homilía dedicada a este tema: "No cavaré, no cavaré, no cavaré... la tumba de ese dictador", decía la letra de esta burla.

Asimismo, también han hablado de la nueva candidata del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, noticia estos últimos días por presentarse en Barcelona sin hablar catalán, o de las negociaciones de Pedro Sánchez con el independentismo. Todo sacando de contexto palabras de José María Aznar, al que se representa como Dios, y que ha sido parodiado incluso con un aura sobre su cabeza para recrear 'su divinidad'.