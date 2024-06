La ULE lidera un proyecto europeo para reducir uso de plásticos en agricultura dotado con 6,8 millones de presupuesto

La Universidad de León (ULE) ha presentado este miércoles el 'Proyecto Europeo BioVIVE' (Biodegradable Delivery Systems for Plant Pathogens Control of Horticultural Crops Through Bioactive Agents), que liderará para reducir el uso de plásticos en agricultura.

La iniciativa, que tendrá una duración de cuatro años y contará con la participación de otros 16 agentes de seis países europeos, está dotada con un presupuesto de 6,8 millones.

BioVIVE es una investigación promovida por la iniciativa ?Horizon Europe?, un programa clave de financiación de la Unión Europea para la investigación y la innovación con un presupuesto de 95.500 millones de euros.

El objetivo del proyecto es aumentar la eco-sostenibilidad de los materiales plásticos de uso agrícola con el desarrollo de alternativas biológicas para controlar los patógenos vegetales de diferentes cultivos hortícolas (tomates, zanahorias, fresas).

En la presentación han participado el vicerrector de Investigación y Transferencia de la ULE, Santiago Gutiérrez Martín, el coordinador Europeo del Proyecto, Carlos Barreiro Méndez, la directora de innovación del Instituto Técnico Agrario de Castilla y León (ITACYL), María Cristina León, y el responsable de la Oficina de Transferencia de Conocimiento de la Fundación Centro Tecnológico de Miranda de Ebro, Raúl de Saja.

La incorporación de agentes bioactivos en los materiales empleados en agricultura dará lugar a "soluciones agrícolas innovadoras, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente" que se pondrán a prueba en cultivos europeos.

RETOS PARA LA AGRICULTURA

La agricultura moderna se enfrenta a retos importantes como el cambio climático, la erosión del suelo y la pérdida de biodiversidad,además, actualmente es responsable de entre el 19 y el 29 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, según los expertos al frente de BioVIVE.

Abordar esta cuestión reduciendo el uso de plásticos y plaguicidas es "prioritario" para la Comisión Europea, que ha fijado en el año 2030 la obligatoriedad de reducir su utilización en un 50 por ciento.

En el trabajo de investigación participarán expertos de todas las disciplinas como biólogos, químicos, fabricantes de bioplásticos, biotecnólogos, ingenieros de materiales, agricultores, expertos en computación y economistas.