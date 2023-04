UGT tacha los datos de "negativos" porque hay menos activos y porque el servicio público de empleo no funciona

El secretario de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, ha tachado los datos de la Encuesta Pública de Empleo (EPA) del primer trimestre del año de "negativos" para la Comunidad Autónoma y ha explicado que están motivados en la pérdida de población activa y en la falta de funcionamiento del Servicio Público de Empleo que, según ha recordado, dependen "en exclusiva" de la autonomía.

"Son negativos para Castilla y León, nos los esperábamos", ha aseverado Temprano que ha aclarado que si la tasa de paro de Castilla y León es mejor que la nacional está motivado en parte porque cada vez hay menos población activa lo que "ayuda a que mejoren los datos", a lo que ha añadido que el Servicio Público de Empleo "no está funcionando".

"¿Qué está pasando en Castilla y León?", se ha preguntado el sindicalista que ha aseverado que hay "un número muy importante" de trabajadores en paro que no se apuntan en el desempleo "a no ser que tengan que cobrar una prestación" porque el Servicio Público de Empleo no está cumpliendo "con el principal fin que tiene, la intermediación entre la oferta y la demanda".

"Esto es lo de siempre, los datos siguen siendo negativos porque los jóvenes y no tan jóvenes están abandonando la Comunidad porque no hay perspectivas de futuro", ha sentenciado el dirigente de UGT en Castilla y León en su análisis de los datos de la EPA conocidos este jueves.

A esto ha añadido que en Castilla y León "no hay oferta de empleo" y ha precisado que, las pocas que hay, con "en condiciones laborales y económicas por debajo de otras Comunidades Autónomas" lo que lleva a los ciudadanos a abandonar su tierra, como ocurre también "en ciertos sectores".

En este punto, se ha mostrado en desacuerdo con las manifestaciones "de ciertos políticos" de la Junta de Castilla y León y de "ciertos empresarios" cuando afirman que en la Comunidad "hay trabajo para todos" o que quien no trabaja "es porque no quiere".

Temprano ha lamentado por último la desaparición en 2023 de los servicios de orientación que prestaban los agentes económicos y sociales. "No existe formación ni orientación para acceder a un puesto de trabajo por las políticas de la Consejería de Empleo, son datos negativos", ha sentenciado.