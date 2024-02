UGT Servicios Públicos presenta la campaña 'UGT, Sanidad Pública con el corazón'

UGT Servicios Públicos de Córdoba ha presentado este martes la campaña 'UGT, Sanidad Pública con el corazón', la cual responde a la necesidad de "solucionar definitivamente, mediante acciones en las que se involucren todos los agentes sociales", con la Junta de Andalucía "receptiva y con los mismos ánimos que el conjunto de la sociedad para restablecer la calidad asistencial y las condiciones laborales y de gestión idóneas para cuidar de ese corazón sano común que supone una sanidad pública de calidad".

Según ha informado UGT SP de Córdoba en una nota, su secretario general, Isaías Ortega, ha explicado va dirigida "a la Administración del Servicio Andaluz de Salud (SAS), pero también a los profesionales y a la ciudadanía en general".

En este sentido, ha argumentado que "todos reconocemos en estos momentos que la sanidad pública sufre un deterioro elevado, ante el que tenemos, entre todos, que encontrar soluciones", por lo que ha criticado la actitud del Gobierno del PP en la Junta de Andalucía, pues "los problemas, o los ignoran, o le echan la culpa a otros, o no reconocen la gravedad del asunto o, lo que es peor, no buscan las soluciones para resolverlos, como si a un enfermo con un diagnóstico claro, en vez de mandarle un tratamiento para curarlo le mandamos un tratamiento paliativo que no cura".