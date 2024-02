UGT llama a ejercer la corresponsabilidad "como un derecho imprescindible para la igualdad de trato y oportunidades"

UGT La Rioja ha abordado esta mañana "la corresponsabilidad como derecho a ejercer" en un taller enmarcado en el Proyecto Artemisa para la adopción de medidas de formación, sensibilización y asesoramiento para la promoción de la conciliación y corresponsabilidad.

El taller, "Derechos y permisos en materia de conciliación en el ámbito laboral", ha corrido a cargo de la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, y del portavoz de la asociación juvenil del sindicato, RUGE, Eduardo Magaldi, quienes han desgranado algunas de las novedades legislativas puestas en marcha, así como distintas recomendaciones en relación con los nuevos permisos y propuestas para la Negociación Colectiva.

De igual forma, han presentado la Guía de Consultas más frecuentes en materia de conciliación y corresponsabilidad elaborada para facilitar el ejercicio de la corresponsabilidad, entendida como "como un derecho basado en el reparto justo, equilibrado y equitativo de las tareas domésticas y de las responsabilidades de cuidados, contribuyendo a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres; un reparto justo que no solo es imprescindible para la igualdad de trato y oportunidades, sino que es fundamental en términos de justicia social", han explicado.

En este sentido, tal y como constatan las estadísticas de usos del tiempo y de empleo, las mujeres tienen mayores dificultades para acceder y mantenerse en el mercado de trabajo asalariado por la asunción mayoritaria y/o única de las responsabilidades familiares y de cuidados.

Y frente a ello, este proyecto trata de proporcionar asesoramiento, orientación e información en materia de conciliación y corresponsabilidad a las personas trabajadoras y empresas, atendiendo especialmente a los cambios en la normativa vigente; así como facilitar información y formación a los delegados y delegadas sindicales sobre buenas prácticas en materia de conciliación y corresponsabilidad para la negociación colectiva y, por tanto, mejorar estos aspectos en los convenios colectivos y planes de igualdad.

En declaraciones a los medios de comunicación, la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha subrayado que estos permisos vienen de una transposición de una directiva europea sobre el derecho que tienen las personas trabajadoras de conciliar su vida laboral y familiar. "Los datos siguen siendo muy tozudos, el 85 % de los permisos en La Rioja lo siguen solicitando las mujeres, frente al 15 % de los hombres", ha subrayado.

En este sentido, ha afirmado que "hombres y mujeres tenemos que ser corresponsables en el cuidado, porque si no, son siempre las mujeres quienes tienen que dejar su carrera profesional a un lado".

Antoñanzas ha instado a los empresarios riojanos a que cumplan con el Estatuto de los Trabajadores, ya que está habiendo muchos problemas a la hora de solicitar cualquiera de estos permisos. "Las empresas están poniendo muchísimas trabas para que los trabajadores no puedan solicitar estos permisos, y si eso ocurre, lo denunciaremos tanto en los juzgados como en la Inspección de Trabajo", ha explicado.

La vicesecretaria general de UGT se ha referido a algunos de los permisos que generan más controversia, como es el caso del permiso parental de las ocho semanas. "Simplemente tenemos un problema por cómo está redactado, porque no sabíamos si cotizaba o no, y desde el sindicato estamos totalmente en contra de que este permiso no sea retribuido porque lo solicitarán mayoritariamente mujeres", ha denunciado.

Además, ha constatado que hay otros permisos que generan dudas a las personas trabajadoras, como es el caso del permiso de cinco días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo de consanguinidad. Por otro lado, ha manifestado que el permiso por fuerza mayor no está del todo claro, y "son cuestiones que van a ir avanzando y que, al final, los tribunales tendrán que decidir".

Por último, ha rechazado que haya empresas que pidan datos específicos a las personas trabajadoras sobre los motivos por los cuales están ingresados, "y eso es algo que no se puede facilitar porque existe el derecho a la intimidad y estamos dando información que no es necesaria".