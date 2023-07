UGT insta a la Junta a contratar personal si quiere que los centros de participación activa abran por la tarde

El secretario general de UGT-A, Óskar Martín, ha rechazado la autogestión de los centros de participación activa por parte de las personas usuarias y ha instado a Junta de Andalucía a contratar personal para que este tipo de centros --168 repartidos por toda la geografía andaluza-- puedan abrir por las tardes.

En declaraciones a los periodistas, Martín ha señalado que lo que se quiere hacer desde el Gobierno andaluz es "ceder el uso sin ningún tipo de responsable de personal, para que los propios usuarios abran esos centros".

Ha añadido que ya hay directores de centros de participación activa que han firmado una petición "para que no se abran esos centros por las tardes si no hay personal cualificado y autorizado" porque "primero, hay una merma de la contratación, segundo porque hay una merma de la calidad en el servicio y tercero porque la seguridad de los usuarios de luego se ve totalmente mermada al no haber profesionales que atiendan en condiciones esos centros".

Por eso, el máximo responsable de UGT en Andalucía ha hecho "una mención y una reivindicación a la Junta de Andalucía para que contrate personal y para que los horarios de apertura sean bajo supervisión cualificada del personal contratado".