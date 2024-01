UGT FICA insta a Fiscalía a mediar en Plaza Chica para que la plantilla pueda cobrar los atrasos de convenio y la nómina

Los trabajadores de Plaza Chica se han movilizado en la mañana de este viernes en Cervera y Alfaro para defender sus puestos de trabajo, ante la situación en la que se encuentra la empresa.

Unas movilizaciones en las que han participado más del 90% de la plantilla y en la que, como ha explicado el secretario general de UGT FICA La Rioja, Carlos Alfaro, "nos hemos manifestado bajo el lema 'Menos mentiras y más claridad" en clara alusión a la postura que está desarrollando la empresa al respecto.

En este sentido, UGT FICA ha dirigido un escrito a la Fiscalía "con la intención de que vele por los intereses de estos ciudadanos y trabajadores" para que "haga de mediador ante el juez de modo que libere las cuentas para el pago de la nómina de enero como los atrasos de convenio que se adeudan a los trabajadores", ha expresado.

UGT FICA ha llamado "a la prudencia" en cuanto al ERTE presentado por la empresa puesto que "aún no tenemos la documentación con la que podremos estudiar la vía a desarrollar".

No obstante, "desde UGT tenemos claro que el ERTE es para el mantenimiento de los puestos de trabajo; no vamos a poner el desempleo de los trabajadores y trabajadoras de Plaza Chica para que la empresa resuelva sus problemas, que no tienen nada que ver con ellos", ha finalizado.