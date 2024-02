UGT FICA y CCOO Industria denuncian el intento de descuelgue del convenio de Químicas de Sealing Systems Automotive

Instan a la empresa a no abusar de la plantilla y asumir su obligación, y no descartan movilizaciones

La Federación de Industria de UGT y CCOO Industria han denunciado hoy el intento de descuelgue del convenio de Químicas que plantea Sealing Systems Automotive (antigua Lispar) para sus 242 trabajadores, considerándolo "un abuso injustificable".

En nota de prensa, han visto que se trata de una propuesta "fuera de lugar después de que la empresa haya finalizado 2023 con beneficios tras los sacrificios que ya realizó hace poco más de un año la plantilla, así como la compra de sus instalaciones por parte de la ADER". UGT FICA y CCOO Industria recuerdan que la multinacional llegó en octubre de 2022 a un acuerdo por el que prácticamente la mitad de la plantilla aceptó un descenso de sus categorías laborales (de nivel 3 a nivel 2) y con ella de sus salarios para evitar la marcha de la empresa a la planta de Mendavia.

Mientras, el Gobierno de La Rioja acordaba por su parte la compra de los pabellones para posteriormente arrendarlos a la empresa, con opción a compra. Unos movimientos que, al parecer, han señalado los sindicatos, han propiciado la buena marcha de la empresa, que ha concluido este ejercicio con beneficios. Y sin embargo, han añadido, ahora la empresa pretende desmarcarse de la aplicación del convenio colectivo de Industrias Químicas y no aplicar las subidas salariales que legalmente corresponden a los trabajadores/as.

Concretamente, el convenio recoge una actualización de las tablas por el periodo 2021-2023 del 10,3 por ciento como resultado de la desviación sufrida y no percibida durante estos tres años; una actualización de salarios que no implica el cobro de atrasos sino únicamente su aplicación a partir de 2024. UGT FICA y CCOO Industria instan a la empresa a no abusar de la plantilla y asumir su obligación, especialmente después de haberse beneficiado de los sacrificios económicos de las trabajadoras y trabajadores. Ambas organizaciones consideran inadmisible esta nueva vuelta de tuerca de la empresa y advierten de que iniciarán movilizaciones si no cambia radicalmente su postura.