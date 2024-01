UGT dice que los empleados de la Agencia Alto Guadalquivir no tienen información de su integración en el SAS

UGT ha criticado este jueves la situación que sufren los trabajadores de la antigua Agencia Sanitaria del Alto Guadalquivir (ASAG), que "tras más de dos años desde la aprobación" de la norma que ha llevado a su "integración total", el pasado 1 de enero, en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en las áreas sanitarias Norte y Sur de Córdoba, viven "con la mayor de las incertidumbres en esta nueva etapa".

Ello se debe, según ha asegurado el sindicato en una nota, a que "en los hospitales de Peñarroya, Montilla y Puente Genil, dependientes del Hospital de Pozoblanco" en el primer caso, en el Área Sanitaria Norte, y del Hospital de Cabra, en los dos últimos casos, en el Área Sur, los trabajadores de la antigua ASAG no tienen "información alguna" sobre su situación, algo que ocurre "desde el 1 de enero de 2022", cuando empezaron a "depender orgánica y funcionalmente" de las citadas áreas sanitarias.

De hecho, según ha asegurado el sindicato, estos trabajadores son víctimas de "la mayor de las desidias por parte de Gerencia y demás responsables" de la "macroárea sanitaria" Sur "y, por ende, de la Delegación de Salud de Córdoba, después de cerca de 20 años de funcionamiento de los distintos hospitales" ya citados, donde llevan "más de dos años solicitando información sobre la absorción del Alto Guadalquivir por parte del SAS sin obtener respuesta".

Los empleados de la antigua agencia han dicho no entender "este castigo de la Junta" y han opinado que, "tras la situación que se está viviendo en el Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de Puente Genil", donde ahora no se realizan intervenciones quirúrgicas, "podría estar la cuenta atrás para su cierre, ya que muchos de los profesionales que hasta diciembre pasado se desplazaban desde Montilla a Puente Genil para realizar su actividad de consultas y demás tareas asistenciales, a fecha de hoy, no han recibido instrucción alguna para esta nueva etapa a partir de 2024".

Pero para estos empleados, "que pasaron a ser estatutarios del SAS con el nuevo año, la incertidumbre se amplía al desconocimiento sobre temas, no sólo laborales, sino también económicos", ya que, según han afirmado, no tienen "información alguna de los distintos conceptos retributivos" de sus nuevas nóminas, a lo que se suma que "en abril de este 2024 el SAS" les tiene que "pagar el 20% restante" de sus "objetivos de 2023", no teniendo tampoco "conocimiento del CPT que pueda corresponder por cada categoría".

Otro "serio problema" que plantean estos trabajadores "es la aplicación informática de la anterior Agencia con la que trabajaban, que dejó de funcionar y, con ello, toda posibilidad de información y gestión para la solicitud de permisos, planilla anual o nóminas, sin haberles informado de la existencia o planteamiento de ninguna nueva herramienta para llevar a cabo estas gestiones".

De hecho, "los compañeros de Recursos Humanos no tienen información alguna de las instrucciones a seguir para la solicitud de las comisiones de servicio que deberían de estar ya en funcionamiento, tal y como se dijo que sería la forma de resolver la situación de tantos compañeros en el SAS" y en las desaparecidas agencias sanitarias, "para no moverlos de sus puestos de trabajo actuales".

Los trabajadores también han criticado "llamamientos para cubrir puestos de distinta e inferior categoría, desconociendo los supuestos en los que el SAS se basa para poder realizarlos", argumentando que "en el BOJA de disolución de la ASAG de finales 2021 se menciona que se hará un concurso de traslado restringido al personal de la extinta agencia entre los distintos centros que dependían de la misma", pero han lamentado que "a fecha de hoy no sabemos nada de esto".