UGT critica que la Comunidad no ofrezca "ninguna alternativa" al cierre de los SUAP y alerta del "colapso" de Urgencias

El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, ha criticado que la Comunidad de Madrid no ofrezca "ninguna alternativa" al cierre de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) desde el comienzo de la pandemia y ha alertado del "colapso" que se está produciendo por ello en las Urgencias de los hospitales.

"No nos han dado ninguna alternativa a los SUAP, se les han olvidado, es como si no existieran y como si quisieran que no se abrieran nunca más", ha asegurado Reillo en una entrevista con Europa Press.

Además, se ha referido también al Plan de Mejora de Atención Primaria presentado por la Comunidad de Madrid, del que ha reprochado que "no se cumplen" las ratios por paciente ni las tasas de reposición de profesionales.

Así, Reillo ha criticado que en los 25 años en los que lleva gobernando el PP en la Comunidad de Madrid no se han "preocupado" por la sanidad, pese a ser la partida más importante del presupuesto regional, además de denunciar que se dedique a hacer "negocio con empresas amigas" y a intentar "seguir privatizando".

"Es un error, siendo el PP liberal y de derechas, si no tienen un mínimo de servicios públicos, eso se les va a volver en contra", ha apostillado.

En esta línea, ha destacado que consideran "fundamental" que funcione la Atención Primaria, para lo que volverá a salir a las calles este miércoles la Marea Blanca.

Reillo ha incidido también en la importancia de que la vacunación sea "total y absoluta" y ha añadido que debería haberse realizado en los centros de salud de referencia o en los hospitales.

"En sanidad tenemos que contar con las personas con dolencias normales, que no es el Covid. Ya de por sí teníamos un retraso en la sanidad madrileña porque no se destinan medios", ha afirmado el líder sindical madrileño, quien ha expresado que no le "parece mal" que la gente cuente con un seguro privado sanitario, pero que a este ritmo se van a "colapsar" también las clínicas privadas.