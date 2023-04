UGT y CCOO piden a Gobierno y Junta que "se sienten" a hablar de Doñana y lleven agua superficial a la zona

Los sindicatos UGT y CCOO de Huelva han pedido este miércoles al Gobierno central y la Junta de Andalucía que "se sienten" para hablar sobre la situación de Doñana con la finalidad de "preservar" el Parque Nacional y para "llevar agua superficial" a los regadíos de la Corona Norte, por lo que han solicitado que se trabaje en las infraestructuras hidráulicas "necesarias" para este fin.

Así lo han indicado a preguntas de los periodistas durante la presentación de los actos conjuntos previstos para conmemorar el 1 de Mayo, respecto a la proposición de ley (PDL) presentada por PP y Vox en el Parlamento para modificar los regadíos de la Corona Norte y en la situación que se ha derivado de la misma.

De este modo, el secretario general de UGT Huelva, Sebastián Donaire ha lamentado que "en estos últimos años o estas últimas décadas los gobiernos no le han prestado la atención necesaria a proteger y a preservar el parque", toda vez que considera que la proposición de Ley presentada por PP y Vox para la modificación de regadíos se ha hecho con "tintes electorales" para "ganarse cuatro votos de los ciudadanos de la comarca afectada".

En este sentido, ha señalado que "no está en desacuerdo" con poder legalizar hectáreas "que están ahora mismo en una situación ilegal", pero sí en que "el agua que se pueda utilizar se coja de Doñana y se siga esquilmando el acuífero 27", al tiempo que ha destacado que "la única solución es llevar agua superficial a la comarca a través de las infraestructuras suficientes para ello" y que los agricultores que históricamente han tenido tierras de cultivo "utilizando pozos no legalizados puedan seguir realizando su trabajo".

Asimismo, ha subrayado que el Gobierno de España "tiene que poner en marcha la presa de Alcolea" porque "ante la situación de sequía que estamos padeciendo" se tienen que "potenciar las obras hidráulicas que quedan por terminar en Huelva" y también "potenciar las infraestructuras que puedan llevar agua de una comarca a otra" porque "al final el agua es de todos y hay que trabajar en esta línea", incidiendo "sobre todo" en "la conservación de Doñana" porque "sino estamos abocados a perderlo en los próximos años".

Por su parte, la secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, ha incidido en que su sindicato está "totalmente en contra" de la proposición de ley que ha presentado el Partido Popular y Vox porque entienden que "el bien a preservar fundamentalmente es Doñana" porque Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad y "eso tiene que echar por encima de cualquier interés".

Además, cree que esta proposición de ley tiene un tinte "tremendamente electoralista" ya que "igual que en las elecciones autonómicas se presentó unos meses antes, ahora se está presentando también ante las municipales, pero que "difícilmente se va a poder llevar a efecto" porque "el gobierno de España o la Unión Europea no lo van a permitir" y ,"en caso de que se permitiera, al final el coste de esa medida va a ser asumida mediante multa por todos los andaluces".

Por eso, ha apuntado que CCOO entiende que "si hay que hacer alguna modificación" o "si se cometió alguna ilegalidad o alguna injusticia" eso "se tiene que corregir en la mesa de trabajo que aprobó el Plan de la Fresa, que es donde están presentes todas las administraciones, todas las organizaciones y todos los técnicos y expertos", para "corregir esas posibles injusticias, pero no mediante una proposición de ley".

De otro lado, ha manifestado que "tenemos que ser conscientes de la situación que está viviendo el país" con "la crisis climática" y de que "tenemos que tomar conciencia de que el modelo de regadío, la extensión de los regadíos quizá ya no es tan viable y no se puede seguir extendiendo", por lo que cree que "habrá que buscar la forma de que se dé una transición justa para los agricultores y se vaya cambiando de modelo productivo".

"Estamos viendo los impactos de la crisis climática, estamos viendo cómo estamos atravesando un año de sequía, cómo la capacidad de los pantanos ha bajado, cómo en Huelva lleva más de 57 días sin llover. Por lo tanto, plantear una legalización de tierra donde se necesita agua. Además la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el Gobierno de España han dejado meridianamente claro que no va a haber más agua para los agricultores porque no se puede, no es una cuestión de querer o no querer, es una cuestión de que no hay agua y por lo tanto no se puede repartir", ha enfatizado Perea.

"ESTRATEGIA ERRÓNEA" E "IMPACTO NEGATIVO"

Por otra parte, ha tachado de "errónea" la "estrategia del Gobierno andaluz" que, a su juicio, "lo único que quiere es captar mil o 1.200 votos de las familias que pueden verse afectadas porque aunque se legalicen las tierras, no va a haber agua", toda vez que ha criticado que, además, "se está poniendo el foco a nivel nacional y a nivel internacional sobre los agricultores de Huelva y sobre la fresa".

"Sabemos todos de la vulnerabilidad de nuestro modelo productivo y de la fresa en los mercados internacionales. Sabemos perfectamente que sobre todo en el mercado internacional se apela mucho al consumo responsable y a la cadena de valor. Influye mucho desde dónde se recoge la fresa, cómo se recoge la fresa, cómo se planta, si hay un respeto a los derechos humanos, si hay un respeto a los derechos laborales y si hay un respeto a los derechos medioambientales", ha reseñado.

A este respecto, ha indicado que, "ahora mismo, lo que se está vendiendo en el exterior es que se va a tocar el parque de Doñana", algo que "puede afectar tremendamente al cultivo y al mercado internacional" y "por captar mil votos, se reduce la capacidad de exportación y de venta", por lo que se ha mostrado "totalmente en contra", al tiempo que ha incidido en que cree que "esto va a tener un impacto tremendamente negativo sobre el sector agrario" y que "se está causando un perjuicio a la imagen de la provincia y del sector".